Ahrensburg (ots) -Die Initiative "VRmobil - Wir fördern die Region" der Volksbanken und Raiffeisenbanken stattet soziale und gemeinnützige Einrichtungen mit Fahrzeugen aus, die über das VR-GewinnSparen finanziert werden. Seit dem Start im Jahr 2007 wurden so bundesweit bereits über 4.300 VRmobile zur Verfügung gestellt - Fahrzeuge, die Mobilität dorthin bringen, wo sie am dringendsten gebraucht wird: in Pflegeeinrichtungen, sozialen Diensten, Hilfsprojekten und karitativen Organisationen im ganzen Land. Der Gewinnsparverein der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg e.v. hat sich etwas Besonderes einfallen lassen und zelebriert die Fahrzeugübergabe einmal jährlich in einer groß angelegten Aktion in sehr festlichem Rahmen. Seit 2007 konnten über 1.800 Fahrzeuge an die dankbaren Organisationen im ganzen Bundesland übergeben werden.Am 17. Juli 2025 fand auf Schloss Solitude in Stuttgart die diesjährige feierliche Übergabe statt - und erstmals war Kroschke mit im Boot. Das Unternehmen übernahm in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit der nmp AG die Zulassung der Fahrzeuge, die im Anschluss einsatzbereit an die begünstigten Organisationen übergeben wurden.Bereits am Vortag montierten Mitarbeitende von Kroschke vor Ort die Kennzeichen. Die fachgerechte Zulassung und termingerechte Bereitstellung der Fahrzeuge war ein zentraler Baustein für den erfolgreichen Ablauf der Veranstaltung."Unsere Aufgabe war es, im Hintergrund alles so vorzubereiten, dass sich am Tag der Übergabe alles reibungslos zusammenfügt", erklärt Andreas Grimminger, Key Account Manager bei Kroschke, der den Kontakt zwischen Kroschke und den Organisatoren hergestellt hatte. "Wir freuen uns, dass wir mit unserer Dienstleistung einen Beitrag zu diesem großartigen Projekt leisten konnten."Dass jedes VRmobil rechtzeitig startklar war, ist das Ergebnis eingespielter Prozesse und bundesweiter Logistik, mit der Kroschke täglich für Privatpersonen, Autohäuser und Flottenkunden arbeitet - und nun auch für einen guten Zweck.Die VRmobil-Initiative zeigt, wie wirtschaftliches und gesellschaftliches Engagement Hand in Hand gehen können - nicht nur bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken, sondern auch bei den beteiligten Partnern im Hintergrund."Für uns war es eine besondere Erfahrung, Teil dieser Bewegung zu sein - die Dankbarkeit der Empfängerorganisationen und der Stolz, den viele beim ersten Blick auf ihr neues Fahrzeug zeigten, war sehr eindrucksvoll", sagte Kroschke-Gebietsleiter Sascha Giessler, der bei der Vorbereitung der Fahrzeuge tatkräftig unterstützte.Über KroschkeKroschke zählt zu den führenden Anbietern im Bereich der Fahrzeugzulassung in Deutschland. Mit über 400 Standorten, digitalen Services und einem leistungsfähigen Netzwerk steht das Unternehmen für Effizienz, Verlässlichkeit und Kundennähe. Original-Content von: Kroschke, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169988/6086173