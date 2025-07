Der Ethereum-Kurs steht kurz vor einem massiven Ausbruch. Die Marke von 4.000 Dollar ist in greifbarer Nähe und ein Durchbruch könnte den Weg für einen Anstieg bis zum Rekordhoch bei 4.868 Dollar ebnen. Der Grund für diesen Optimismus liegt auf der Hand: Institutionelle Anleger strömen in den Markt und pumpen Milliarden in Ethereum-Produkte.Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Allein in der vergangenen Woche verzeichneten die in den USA notierten Ethereum-ETFs Nettozuflüsse in Höhe von 1,85 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...