DJ PTA-Adhoc: PEARL GOLD AG: Vergleich zwischen Faboula Gold S.A. und dem Staat Mali geschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

PEARL GOLD AG: Vergleich zwischen Faboula Gold S.A. und dem Staat Mali geschlossen

Berlin (pta000/29.07.2025/10:25 UTC+2)

Die Pearl Gold AG, die mit 25 % an der Faboula Gold S.A. beteiligt ist, gibt bekannt, dass Faboula Gold S.A. und der Staat Mali am 28. Juli 2025 einen Vergleich geschlossen haben. Dieser Vergleich beinhaltet eine verbindliche Einigung über die Verlängerung der Abbaulizenz der Faboula Gold S.A. um zehn Jahre. Darüber hinaus umfasst die Vereinbarung Investitions- und Rekapitalisierungszusagen sowie eine Zahlung in Höhe von zwei Milliarden CFA-Francs durch Faboula Gold S.A. an den Staat Mali.

Die Pearl Gold AG ist an der Vereinbarung nicht beteiligt, übernimmt keine Zahlungsverpflichtungen und ist ausschließlich als Anteilseignerin betroffen.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: PEARL GOLD AG c/o Malmendier Legal, Kurfürstendamm 213 10719 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Gregor Hubler Tel.: +49 30 59 00 30 436 E-Mail: info@pearlgoldag.com Website: www.pearlgoldag.com ISIN(s): DE000A0AFGF3 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1753777500589 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2025 04:25 ET (08:25 GMT)