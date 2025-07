EQS-News: meliodays medical GmbH / Schlagwort(e): Kooperation

Meliodays und Celanese entwickeln gemeinsam die erste hormonfreie, nicht kontrazeptive Spirale zur Behandlung von Menstruationsschmerzen



29.07.2025 / 11:00 CET/CEST

Meliodays und Celanese entwickeln gemeinsam die erste hormonfreie, nicht kontrazeptive Spirale zur Behandlung von Menstruationsschmerzen Die VitalDose® Drug Delivery Platform von Celanese ermöglicht eine lang wirkende, patientenorientierte Formulierung für Meliodays Spirale München, 29. Juli 2025 - Meliodays Medical und Celanese Corporation (NYSE: CE) haben eine Vereinbarung zur präklinischen Entwicklung von MelioOne® unterzeichnet, der ersten hormonfreien, nicht kontrazeptiven Spirale, die Menstruationsschmerzen lokal lindert. MelioOne® kombiniert die bewährte VitalDose® Drug Delivery Platform von Celanese mit einem innovativen Design und einem nicht-hormonellen pharmazeutischen Wirkstoff. "Mehr als 80 % der menstruierenden Menschen leiden unter Regelschmerzen und Krämpfen während ihrer Periode", sagt Simone Sabbione, CEO und Mitbegründerin von Meliodays. "Unsere Partnerschaft mit Celanese ist der erste Meilenstein auf dem Weg zu unserem Ziel, die Behandlung von Menstruationsschmerzen zu revolutionieren. Unsere lokalisierte Freisetzung wirkt gezielt an der Schmerzquelle und vermeidet systemische Nebenwirkungen, die häufig mit der oralen Einnahme von Schmerzmitteln verbunden sind. Angesichts der erheblichen Auswirkungen von Menstruationsschmerzen auf das Berufs-, Schul- und Sozialleben der Betroffenen freuen wir uns, gemeinsam mit Celanese eine Vorreiterrolle einzunehmen, um menstruierenden Menschen einen natürlichen Zyklus ohne Einschränkungen zu ermöglichen." "Wir freuen uns, mit Meliodays in der frühen Entwicklung ihrer Spirale zusammenzuarbeiten, in der Hoffnung, dass sie perspektivisch von medizinischem Fachpersonal verschrieben wird, um Frauen von Menstruationsschmerzen zu befreien", sagt Brian Duke, Sr. Marketing Manager Pharmaceutical Solutions von Celanese. "Unser Celanese-Team ist stolz darauf, dass die VitalDose® Drug Delivery Platform seit so langer Zeit in patientenorientierten Therapien eingesetzt wird, um Frauen eine praktische und wirksame Behandlung zu bieten. Wir werden ihre Anwendung in Therapien für Frauen und überall dort weiter vorantreiben, wo eine langfristige Wirkstofffreisetzung Vorteile bietet." Die VitalDose® Drug Delivery Platform bietet eine zuverlässige, kontrollierte Wirkstofffreisetzung für eine Vielzahl von Molekültypen und wird seit langem in zugelassenen parenteralen Arzneimitteln in den Vereinigten Staaten und Europa eingesetzt. Sie wird seit mehr als zwei Jahrzehnten in patientenorientierten Darreichungsformen verwendet, die Behandlungen im Bereich Frauengesundheit ermöglichen. Über Meliodays Medical Meliodays Medical GmbH ist ein junges pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung einer neuen Therapie zur hormonfreien und lokal wirkenden Behandlung von Menstruationsschmerzen fokussiert. Meliodays Medical entwickelt mit MelioOne® die erste hormonfreie, lokale Lösung, um Menstruationsschmerzen ohne systemische Nebenwirkungen zu behandeln und adressiert somit einen Bereich mit hohem ungedeckten medizinischen Bedarf. Mit seinen innovativen Gesundheitslösungen ebnet Meliodays damit den Weg zu mehr Lebensqualität und ermöglicht menstruierenden Menschen eine schmerzfreie Periode ohne Beeinträchtigung ihres Zyklus. Weitere Informationen finden Sie unter www.meliodays.com bzw. auf LinkedIn oder Instagram . Über Celanese Die Celanese Corporationist ein weltweiter Technologieführer bei der Produktion von differenzierten Chemieprodukten und Spezialmaterialien für viele bedeutende Industriezweige und Konsumgüter. Unsere Geschäftssegmente nutzen die ganze Bandbreite unserer chemischen, technologischen und unternehmerischen Expertise weltweit, um für unsere Kund:innen, Mitarbeitenden, Aktionär:innen und das Unternehmen nachhaltige Werte zu schaffen. Wir arbeiten eng mit unseren Kund:innen zusammen, um deren vordringlichste Bedürfnisse zu lösen. Gleichzeitig fördern wir durch die "Celanese Foundation" gezielt das soziale Engagement unserer Belegschaft und leisten dadurch in den Gemeinden im Umfeld unserer weltweiten Standorte einen positiven Beitrag. Das Unternehmen mit Sitz in Dallas, USA, beschäftigt weltweit rund 12.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 10,9 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen über das Unternehmen und sein Produktangebot sind im Internet unter www.celanese.de und www.celanese.com zu finden. Kontakt

Meliodays Medical GmbH

Trudy Au (VP Brand, Marketing and Communications)

Telefon: +49 (0)160 94836286

E-Mail: trudy.au@meliodays.com Medienkontakt

MC Services AG

Eva Bauer / Julia von Hummel

Telefon: +49 (0)89 2102280

E-Mail: meliodays@mc-services.eu



29.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

