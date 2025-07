HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Elmos von 87 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller steuere gut durch die Turbulenzen, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Dienstag in einem Ausblick auf das zweite Quartal. Sie rechnet inzwischen mit einem stärkeren Zahlenwerk als zunächst gedacht./rob/ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005677108