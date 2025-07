Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Digitale Mietkaution: Glarner Kantonalbank und Zinsli starten Partnerschaft



29.07.2025 / 11:15 CET/CEST





Glarus, 29. Juli 2025 - Die Glarner Kantonalbank setzt ihren Weg der digitalen Transformation konsequent fort und geht eine zukunftsweisende Partnerschaft mit der innovativen Mietkautionsplattform Zinsli ein. Als erste Bank in der Schweiz ist die Glarner Kantonalbank vollständig automatisiert an die Plattform angebunden - ein Meilenstein in der Digitalisierung des Mietkautionsprozesses. Dank der direkten technischen Anbindung zwischen den Systemen der Glarner Kantonalbank und Zinsli profitieren Mieterinnen und Mieter sowie Immobilienverwalter künftig von einem nahtlosen, schnellen und benutzerfreundlichen Ablauf bei der Abwicklung von Mietkautionen. Die Integration verbessert die Verwaltung von Mietkautionen für Bewirtschafter deutlich: Mietkautionskonten können direkt über Zinsli abgeschlossen werden, während die gesamte Abwicklung über die Systeme der Glarner Kantonalbank erfolgt. Zinsli arbeitet dabei mit dem führenden Schweizer Immobilienbewirtschafter Wincasa und der Immobiliensoftware Fairwalter sowie weiteren Finanzproduktanbietern zusammen - und ermöglicht so eine breite, effiziente und moderne Lösung für die Verwaltung von Mietkautionen. «Mit der Anbindung an Zinsli erweitern wir unser digitales und schweizweites Angebot auch auf Mietkautionslösungen. Unsere Investitionen in eine Integrationsplattform erlauben es uns nun, Fintechs wie Zinsli schnell und mit bankinternen Ressourcen zu integrieren», sagt Roland Wickart, Leiter Finanz & Logistik bei der Glarner Kantonalbank. Auch Zinsli-CEO Marc van Nuffel zeigt sich erfreut über die neue Partnerschaft: «Die Zusammenarbeit mit der Glarner Kantonalbank ist für uns ein bedeutender Meilenstein. Sie zeigt, dass auch etablierte Finanzinstitute bereit sind, neue Wege zu gehen und gemeinsam mit uns die Digitalisierung im Mietwesen voranzutreiben. Dies unterstreicht das Potenzial für zukünftige Zusammenarbeiten zwischen Fintechs und digital affinen Banken.» Gemeinsam bieten die Glarner Kantonalbank und Zinsli eine innovative, vollständig digitale Lösung für Mietkautionsdepots an - schnell, sicher und voll automatisiert. Die neue Lösung steht ab sofort zur Verfügung.



