© Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Vor der anstehenden Zinsentscheidung am 30. Juli rechnet Blerina Uruci, Chefvolkswirtin für die USA bei T. Rowe Price, mit einem stabilen Leitzins zwischen 4,25 und 4,5 Prozent.Uruci erwartet keine Änderungen durch das Federal Open Market Committee (FOMC), hält jedoch abweichende Meinungen einzelner Mitglieder wie Christopher Waller und Michelle Bowman für wahrscheinlich. Diese könnten als vorsichtige Signale in Richtung einer zukünftigen Lockerung interpretiert werden, sobald weitere Trump-nahe Mitglieder ab 2026 in das Fed-Gremium einziehen. Seit der vergangenen Sitzung im Juni habe sich das Bild am US-Arbeitsmarkt stabilisiert. Die Beschäftigung wuchs stärker als gedacht, sowohl im …