Berlin (ots/PRNewswire) -iScooter (https://www.iscooterglobal.de/pages/sales?utm_source=bts&utm_medium=Article&utm_campaign=PR&utm_term=Sales), ein führender Innovator im Bereich persönlicher Transportlösungen, hat offiziell seine Back-to-School-Kampagne (https://www.iscooterglobal.de/pages/sales?utm_source=bts&utm_medium=Article&utm_campaign=PR&utm_term=Sales) in ganz Europa gestartet. Diese Initiative, die vom 25. Juli bis zum 9. September läuft, soll den Studierenden helfen, das neue Studienjahr stilvoll und schnell zu beginnen.Die Kampagne stellt eine Reihe von Elektrorollern und -fahrrädern vor, die auf die verschiedenen Bedürfnisse von Schülern zugeschnitten sind.Der iScooter E9pro Electric Scooter (https://www.iscooterglobal.de/products/iscooter-e-scooter-mit-strassenzulassung?utm_source=bts&utm_medium=Article&utm_campaign=PR&utm_term=E9pro) ist eines der beliebtesten Modelle der Marke mit Straßenzulassung. Er bietet eine ausgezeichnete Balance zwischen Preis, Leistung und Mobilitätskomfort und eignet sich ideal für den täglichen Arbeitsweg oder die Fahrt über den Campus. Dank seines modernen Designs und der hohen Funktionalität können Studierende problemlos zwischen Wohnheim, Hörsaal, Bibliothek oder Sportplatz pendeln. Der E9pro spart nicht nur Zeit, sondern verbessert auch die Flexibilität im Alltag - perfekt für eine stylische und zugleich praktische Mobilitätslösung.Für Nutzer, die etwas mehr Reichweite und sportliche Leistung bevorzugen, bietet sich deriScooter T4 E-Scooter als starke Alternative an. Ausgestattet mit einer soliden Motorleistung und einer stabilen Bauweise, ermöglicht er nicht nur komfortable Stadtfahrten, sondern eignet sich auch für längere Strecken oder leichtes Gelände. Besonders Studierende, die weitere Wege zurücklegen müssen oder außerhalb wohnen, profitieren von seiner Zuverlässigkeit und Flexibilität.Noch leistungsstärker ist der iScooter T8 Offroad E-Scoote (https://www.iscooterglobal.de/products/t8-e-scooter?utm_source=bts&utm_medium=Article&utm_campaign=PR&utm_term=T8)r, der mit seinen kraftvollen Eigenschaften für Abenteuerlustige konzipiert wurde. Mit robuster Bereifung, starkem Motor und ausgezeichneter Geländetauglichkeit ist dieses Modell perfekt für Outdoor-Ausflüge, Wochenendabenteuer oder Pendler, die auf stabile und schnelle Fortbewegung angewiesen sind. Der T8 richtet sich an Nutzer mit aktivem Lebensstil, die auf Funktionalität und Power setzen - sei es auf dem Campus oder im Gelände..Zur Feier dieser aufregenden Zeit des Schulanfangs können Kunden von einem exklusiven Angebot profitieren: Beim Kauf von zwei Produkten erhalten Sie mit dem Rabattcode SCH10 10 % (https://www.iscooterglobal.de/pages/sales?utm_source=bts&utm_medium=Article&utm_campaign=PR&utm_term=Sales) Sofortrabatt (ausgenommen Laufbänder und Zubehör). Dieses Angebot ist ideal für Familien oder Schüler, die gemeinsam in ein neues Schuljahr starten möchten - perfekt für Schulwege, Freizeitaktivitäten oder Wochenendausflüge. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit!