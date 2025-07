Elmshorn (ots) -Nach 13 Jahren geht eine einmalige Spielerpatenschaft in der Handball-Bundesliga zu Ende: Für jedes Bundesligator von Patrick Wiencek spendete ORLEN Deutschland seit 2012 einen Geldbetrag an den Freunde- und Förderverein des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH). Über die Jahre sind dabei mehr als 135.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Beim offiziellen Abschiedsspiel des ehemaligen THW-Kapitäns konnte nochmal eine Rekordsumme überreicht werden.Es ist eine einmalige Aktion in der Handball-Bundesliga: Jedes Tor des ehemaligen Nationalspielers wurde seit seinem Wechsel zum deutschen Rekordmeister 2012 mit 100 Euro von ORLEN Deutschland belohnt. Durch zusätzliche Spenden kam über die Jahre eine Gesamtsumme von über 135.000 Euro zugunsten der Kinderkrebsstation des UKSH am Campus Kiel zusammen. Mit den Geldern wurden ein Sport- und Bewegungsprogramm ins Leben gerufen sowie ein Trainingsraum eingerichtet."Es ist unglaublich, wieviel wir gemeinsam in den Jahren bewegt haben. Mein Dank geht an alle, die diese einmalige Aktion 2012 ins Leben gerufen, seitdem unterstützt und somit ermöglicht haben. Bei jedem Besuch auf der Kinderkrebsstation des UKSH habe ich gespürt, wie wichtig dort allen unser Engagement ist. Wenn ich die schwerkranken Kinder und Jugendlichen gesehen habe, wurde mir immer wieder bewusst, wie privilegiert mein eigenes Leben ist. Ihnen zu helfen, hat mich immer mit Freude und Dankbarkeit erfüllt. Und ich bin begeistert, dass diese Aktion auch nach meinem Karriereende weitergeführt wird", sagt Patrick Wiencek.Die große Verbundenheit zu der Spielerpatenschaft zeigte sich auch am Freitagabend beim offiziellen Abschiedsspiel der langjährigen Nummer 17 des THW. Auf dem Trikot des Wiencek-Allstar-Teams "Piet & Friends" waren die Logos von ORLEN Deutschland und dem UKSH zu sehen. Zudem überreichte der 36-Jährige gemeinsam mit ORLEN Deutschland Geschäftsführer Dennis Kulbach einen weiteren Scheck in Höhe von 17.000 Euro - in Anlehnung an Wienceks Trikotnummer - an Prof. Dr. Gunnar Cario vom UKSH."Mit der Spielerpatenschaft haben wir etwas Einzigartiges geschaffen und im Laufe der Jahre gemeinsam so viel bewegt. Wir wissen, dass jeder einzelne Euro viel Gutes getan und die wertvolle Arbeit am UKSH unterstützt hat. Ich möchte Patrick herzlich für seinen Einsatz als Spieler auf dem Spielfeld und seine vielen Tore, aber auch für die unzähligen Besuche im Krankenhaus bei den jungen Patientinnen und Patienten danken. ORLEN Deutschland wünscht ihm für seine private und berufliche Zukunft alles Gute", sagt Dennis Kulbach, Chief Operating Officer ORLEN Deutschland GmbHFortsetzung mit Andreas WolffZusätzlich zu den Treffern von Kapitän Wiencek spendet ORLEN seit vergangener Saison 300 Euro für jede 7m-Parade des THW-Torhüters Andreas Wolff. In den 34 Spielen der Saison 2024/25 kam der Nationalmannschafts-Keeper auf 22 parierte Siebenmeter. Ein Spendenscheck über aufgerundete 8.000 Euro wurde im Rahmen des Abschiedsspiels in der ausverkauften Kieler Wunderino Arena ebenfalls übergeben. Der jährliche Spendenbetrag von ORLEN Deutschland erreichte damit beim Wiencek-Abschied eine Rekordsumme von 25.000 Euro."Diese jahrelange Spielerpatenschaft hat es uns ermöglicht, die individuelle Sport- und Bewegungstherapie als vierte Säule unserer Arbeit für die Heilung von an Krebs erkrankten Kindern und Jugendlichen systematisch aufzubauen, angefangen vom ersten Gerät - einem hochwertigen Fahrradergometer - über die Einrichtung eines kompletten Fitnessraums bis zur Kofinanzierung einer Sportwissenschaftlerin für unser Team. Das ist wirklich einzigartig", sagt Prof. Dr. Gunnar Cario, Direktor der Klinik für Kinderonkologie und -rheumatologie des UKSH.ORLEN Deutschland und den THW Kiel verbindet eine über 14 Jahre lange Partnerschaft. Seit 2016 ist das Unternehmen Haupt- und Trikotsponsor des deutschen Handballrekordmeisters, dieses Sponsoring wurde erst im Februar 2025 um weitere fünf Jahre bis 2030 verlängert.Pressekontakt:ORLEN Deutschland GmbHErika de GierHead of Corporate CommunicationsTel.: +4915146251041erika.degier@orlen-deutschland.deKlaus-Peter DittrichCorporate Communications ManagerTel.: +49412147501768klaus-peter.dittrich@orlen-deutschland.deOriginal-Content von: ORLEN Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168826/6086293