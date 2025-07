Charlotte, NC (www.anleihencheck.de) - Die Erwartungen an das Fed-Treffen in dieser Woche sind im Allgemeinen zurückhaltend, so George Bory, Chief Investment Strategist Fixed Income bei Allspring Global Investments.Die Märkte würden überwiegend nicht mit einer Änderung der Geldpolitik, sondern lediglich mit kleineren Anpassungen in der offiziellen Stellungnahme rechnen. Die Fed befinde sich weiterhin in einem "Abwarten und Beobachten"-Modus, da Inflation, Beschäftigung und Wachstum jeweils nahe, aber noch nicht ganz auf Zielniveau liegen würden. ...

