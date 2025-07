WeRide, Spezialist für autonomes Fahren aus dem chinesischen Guangzhou, hat die Genehmigung erhalten, in Saudi-Arabien landesweit Robotaxis einzusetzen. Einen entsprechenden Service in dem Land will WeRide nun gemeinsam mit dem Fahrdienstvermittler Uber sowie dem lokalen Partner Ai Driver aufbauen. Uber und WeRide kooperieren bereits in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Robotaxis, haben einen entsprechenden Service bereits in Abu Dhabi gelauncht ...

