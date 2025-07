Boeing - Kann der Flugzeughersteller seinen Erfolg beibehalten?

Werbung







Seit Jahresbeginn lieferte die Aktie bereits beeindruckende 20% Rendite. Wie wird es weitergehen?



Luftfahrtenthusiasten aufgepasst! Heute Nachmittag um etwa 16:30 Uhr deutscher Zeit wird der amerikanische Flugzeughersteller seine Quartalszahlen veröffentlichen. Zuvor veröffentlichte er bereits die Auslieferungszahlen des zweiten Quartals. Dort offenbarte sich, dass Boeing bis zum 8. Juli 280 Passagierflugzeuge auslieferte. Diese einfachen Zahlen müssen aber nicht viel heißen. Wesentlich bedeutungsvoller sind die tatsächlichen Gewinne, die Boeing aus seinen Aufträgen gewinnen konnte. Die Aktie von Boeing schien zuletzt unaufhaltbar. Seit dem Tief im April erlebten die Anleger bereits ein Wachstum von über 80 Prozent. Und allein in den vergangenen 5 Tagen legte die Aktie um weitere 3 Prozent zu. Insbesondere in geopolitisch aufregenden Zeiten ist Boeing damit ein weiterhin hochinteressanter Wert.









