München (ots) -Der SaaS-Lösungsanbieter F24 stellt mit FACT24 TRM+ eine neue Lösung für internationales Risikomonitoring und smarte Alarmierung vor. In Kooperation mit dem Technologiepartner A3M Global Monitoring GmbH entstand eine leistungsstarke Kombination aus globalem Monitoring der Sicherheitslage und der automatisierten Alarmierung Betroffener. FACT24 TRM+ richtet sich gleichermaßen an international tätige Unternehmen mit weltweit verteilten Mitarbeitenden sowie an Organisationen mit mehreren Standorten innerhalb eines Landes oder einer Region. Neben der Personensicherheit unterstützt die Lösung auch beim Schutz unternehmenskritischer Assets wie Rechenzentren, Produktionsanlagen oder Logistikstandorten.Globale Bedrohungen, lokale VerantwortungUnternehmen sehen sich aktuell mit einer Vielzahl dynamischer Risiken konfrontiert - von Naturkatastrophen über politische Unruhen bis hin zu Cyberangriffen. Gleichzeitig arbeiten Mitarbeitende zunehmend mobil, remote oder befinden sich auf Reisen. Das bedeutet: Der Schutz von Personen wird gleichzeitig komplexer und geschäftskritischer. FACT24 TRM+ begegnet dieser Herausforderung mit einem integrierten Ansatz, der frühzeitiges Risikomonitoring und verlässliche Kommunikation verbindet."Wir haben die Lösung basierend auf konkreten Kundenanforderungen entwickelt und freuen uns, dass sie bereits in ersten Unternehmen im Einsatz ist. Denn in einer Welt zunehmender Krisenkomplexität und rasant wechselnder Sicherheitslagen müssen Unternehmen schnell agieren können", erklärt Dr. Stefanie Hauer, Senior Vice President Commercial bei F24. "Durch die Kombination von internationalem Risikomonitoring mit smarter Alarmierung ermöglicht unsere Lösung nicht nur eine schnelle, gezielte Reaktion, sondern auch eine proaktive Steuerung im Krisenfall."Zur ganzen Meldung: f24.com/de/pressemitteilung-fact24-trm/Über F24Die F24 AG ist Europas führender Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter für Resilienz. Mehr als 5.500 Kunden weltweit vertrauen auf die digitalen Lösungen von F24, die Unternehmen und Organisationen in allen Bereichen der Resilienz unterstützen. Die Lösungen decken die Bereiche Business Messaging, Servicebenachrichtigungen, Massenalarmierung, Incident- und Krisenmanagement sowie Governance, Risiko und Compliance (GRC) ab.F24 unterstützt Kunden aus nahezu allen Branchen, von Energie, Gesundheitswesen, Industrie, Finanzwesen, IT, Tourismus und Luftfahrt bis hin zu einer Vielzahl von öffentlichen Organisationen. Durch die langjährige Praxiserfahrung im internationalen Umfeld zählt F24 heute zu den Experten für die Stärkung der Resilienz mithilfe digitaler Lösungen.Pressekontakt:F24 AGPatrick EllerHead of Corporate Marketing & PRpresse@f24.comwww.f24.comOriginal-Content von: F24 AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62168/6086353