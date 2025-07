Die Ergebnisse für das zweite Quartal fielen besser aus als erwartet, mit einem doppelten Plus bei Umsatz und EBITDA-Marge. Die Outperformance wurde durch höhere Wafervolumina, eine verbesserte Fixkostenabsorption und positive Währungsbewertungseffekte erzielt. Das Management bekräftigte die Prognose für die EBITDA-Marge und senkte die Umsatzprognose, um den Gegenwind durch die Wechselkurse widerzuspiegeln, wobei das Vertrauen in die Kostendisziplin erhalten blieb. Dennoch bleibt das Marktumfeld fragil, da die hohen Lagerbestände in den Bereichen Speicher und Stromversorgungen die Auftragsdynamik trotz der sichtbaren Nachfrage in den Bereichen Server, PCs und Automotive weiterhin beeinträchtigen. Wir erwarten zwar keine nennenswerte Volumenerholung in der zweiten Jahreshälfte, gehen aber weiterhin von einer allmählichen Normalisierung der Kundenlagerbestände bis 2026 aus, was die Voraussetzungen für eine nachhaltigere Erholung des Umsatzes von den niedrigeren absoluten Niveaus schaffen könnte, insbesondere wenn die Nachfrage in den Bereichen Industrie, Automobil und Smartphones steigt. Wir passen unsere Schätzungen entsprechend an und bekräftigen unser BUY-Rating und unser Kursziel von 57,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siltronic-ag





