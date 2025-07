Krypto News: Bitcoin konsolidiert weiter unter 120.000 $ - darum könnte noch in dieser Woche ein neues ATH folgen

Der Bitcoin-Kurs verläuft derzeit vergleichsweise ruhig und bewegt sich seit Tagen in einer engen Seitwärtsrange unterhalb der Marke von 120.000 $. Warum ein mögliches geldpolitisches Signal der US-Notenbank schon morgen eine BTC-Rallye auf ein neues ATH begünstigen könnte, darum geht es im Folgenden.

Bitcoin konsolidiert weiter bei 119.000 $

Am 14. Juli hatte Bitcoin es endlich wieder geschafft. Nach einer starken Rallyephase schoss der Kurs über das bisherige Allzeithoch hinaus auf ein neues ATH bei 123.091 $. Seitdem befindet sich BTC nun jedoch in einer Konsolidierungsphase, in der es weder den Bullen noch den Bären gelingt, nachhaltig die Oberhand zu gewinnen.

Seit dem 15. Juli trendet BTC die meiste Zeit zwischen 118.000 $ und 120.000 $ in einem engen Seitwärtskanal. Am 25. Juli kam es kurzzeitig zu einem Einbruch auf 115.000 $. Di Korrektur wurde jedoch schnell wieder aufgekauft, und heute liegt der BTC-Kurs bei 118.900 $. Das entspricht im 24-Stunden-Vergleich lediglich einer Wertsteigerung um 0,03 %. Die Volatilität von BTC ist dementsprechend auf ein Minimum zurückgegangen.

Quelle: Coinmarketcap.com

Aktuell steht die Marktkapitalisierung bei 2,36 Billionen $, während das Handelsvolumen bei 67,5 Milliarden $ innerhalb der letzten 24 Stunden liegt. In Sachen Marktdominanz war bei BTC seit dem Erreichen seines ATH ein deutlicher Rückgang von 65 % auf 60 % zu beobachten, da Altcoins während der Konsolidierungsphase teils starke Rallyes verzeichneten und an Boden gewinnen konnten.

Die Frage, die sich viele Anleger nun berechtigterweise stellen, ist, wie es jetzt mit der Konsolidierung von BTC weitergeht und ob möglicherweise noch in dieser Woche neue Allzeithöchststände erreicht werden könnten.

FOMC-Meeting Morgen könnte Bitcoin auf neues ATH verhelfen

Tatsächlich gibt es einige Faktoren, die den Bitcoin-Kurs in der kommenden Woche weiter befeuern könnten. So steht morgen ja bereits das nächste FOMC-Meeting an, in dem darüber entschieden wird, wie es mit der Leitzinspolitik in den USA weitergeht.

Sollte die Fed unter der Leitung von Jerome Powell entscheiden, dass es bereits jetzt eine erste Leitzinssenkung geben wird, hätte das höchstwahrscheinlich Euphorie an den Märkten zur Folge. Schließlich war der Leitzins schon länger auf einem hohen Niveau belassen worden, und Leitzinssenkungen könnten die US-Wirtschaft deutlich ankurbeln. Das würde Investoren auch wieder dazu bringen, in risikoreiche Assets wie Kryptowährungen zu investieren, weshalb auch BTC wahrscheinlich direkt von einer Leitzinssenkung profitieren würde.

FOMC: Tomorrow, the Fed will decide whether to cut, hike, or keep rates unchanged.



What's your prediction? pic.twitter.com/IyONSMUZMN - Cointelegraph (@Cointelegraph) July 29, 2025

Stand jetzt geht zwar eine Mehrheit der Marktteilnehmer davon aus, dass es morgen keine Leitzinssenkung geben wird, doch umso positiver wäre es, falls wider Erwarten doch eine solche beschlossen wird. Zudem folgt auf die Verkündung der Leitzinsentscheidung auch eine Rede von Jerome Powell, in der er einen Ausblick gibt. Sollte er sich hier positiv äußern und Leitzinssenkungen in naher Zukunft in Aussicht stellen, könnte das ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Märkte haben.

Unabhängig davon ist ja gerade eine erhöhte Nachfrage nach Krypto und Bitcoin zu beobachten. Kleine Dips, wie beispielsweise die Korrektur vom 25. Juli, werden schnell wieder aufgekauft, und die Kaufnachfrage scheint den Verkaufsdruck zu übersteigen.

Wenn die 120.000-$-Marke erst einmal nachhaltig überwunden wäre, könnte es für Bitcoin auch ohne einen positiven Katalysator schnell weiter aufwärts in Richtung 125.000 $ und damit in Richtung eines neuen Allzeithochs gehen. Von einem solchen Boom könnte dann wahrscheinlich auch der Altcoin-Sektor maßgeblich profitieren. Vor allem junge Coins wie beispielsweise HYPER würden dann interessant werden.

Bitcoin Hyper bietet Anlegern heute spannendes Wachstumspotenzial

Bitcoin verfügt bis heute noch über keine eigene L2-Lösung. Zwar gibt es verschiedene Forks und Fake-Versionen von Bitcoin selbst, doch eine echte Layer-2-Blockchain gibt es bis heute noch nicht. Mit Bitcoin Hyper soll sich das jedoch ändern.

Die Entwickler des Projekts haben erkannt, dass BTC heute kaum noch konkurrenzfähig im Vergleich zu jüngeren Blockchains wie der von Solana ist. Transaktionen laufen langsam ab und sind sehr teuer. Das führt dazu, dass BTC kaum noch für Micropayments geeignet ist und Entwickler eher auf neuere Blockchains setzen, als Projekte auf Bitcoin aufzubauen.

Quelle: Bitcoinhyper.com

Die Bitcoin-Hyper-L2-Lösung soll das jedoch ändern. Sie basiert auf der Solana Virtual Machine und soll daher extrem schnelle und günstige Transaktionen möglich machen. So könnte eine Fusion von Solanas Effizienz und Bitcoins Stellung im Kryptomarkt geschaffen werden. Das könnte BTC wieder ganz neue Use Cases eröffnen. Sollten die Entwickler von Bitcoin Hyper erfolgreich sein, hätte das Projekt dementsprechend großes Wachstumspotenzial.

Besonders spannend für Krypto-Anleger ist heute, dass die L2-Lösung über einen Coin namens HYPER verfügt, der gerade noch vor seinem ersten Börsenlisting steht. HYPER kann heute ausschließlich über die Bitcoin-Hyper-Website im Presale erworben werden.

Jetzt HYPER kaufen

Hier haben Anleger gerade noch die Gelegenheit, mit Bankkarte, ETH, BNB oder USDT zu einem rabattierten Festpreis von 0,01245 $ in den jungen Coin zu investieren. Auf diesem Weg kamen bis heute bereits über 5,6 Millionen $ an Presale-Funding zusammen. Die im Vorverkauf erworbenen Coins können zudem auch für eine jährliche Rendite von bis zu 182 % gestakt werden.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.