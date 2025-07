DJ AUKTION/Bund stockt Bundesobligation auf

DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag Bundesobligationen mit Fälligkeit im Oktober 2023 im Auktionsverfahren aufgestockt. Die Finanzagentur teilte Schuldtitel im Volumen von 3,409 Milliarden Euro zu und nahm zum Zwecke der Marktpflege Titel im Umfang von 1,091 Milliarden Euro in den Eigenbestand des Bundes, so dass sich das Emissionsvolumen von 4,5 Milliarden Euro einstellte. Die Auktion war nur knapp überzeichnet. Zu der Transaktion wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Auktion vom 8. Juli):

=== Emission 2,20-prozentige Bundesobligationen mit Fälligkeit 10. Oktober 2030 Volumen 4,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 5,204 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,409 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,5 (1,5) Durchschnittsrend. 2,28% (2,26%) Wertstellung 31. Juli 2025 ===

July 29, 2025 05:57 ET (09:57 GMT)

