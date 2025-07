Nur zwei Wochen nach der Vorstellung des Super EV Concept beim Goodwood Festival of Speed hat Honda die Serienversion als Elektro-Kei-Car vorgestellt - den N-ONE e:. Das Unternehmen wird ab dem 1. August Vorbestellungen für das neue Elektrofahrzeug in Japan entgegennehmen. Honda gibt an, dass der N-ONE e: nach dem N-VAN e: sein zweites Elektro-Kei-Car ist - der Hersteller weist selbst darauf hin, dass das neue Modell technisch mit dem Nutzfahrzeugvariante ...

