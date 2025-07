Siemens Energy befindet sich an der Börse in einem beispiellosen Aufwärtstrend, was nicht zuletzt der Aussicht auf Infrastrukturpläne in Deutschland zu verdanken ist. In den kommenden Jahren werden aller Voraussicht nach Gasturbinen in einem bisher ungekannten Ausmaß angeschafft werden müssen. Da ist es nur sinnvoll, in diesen Bereich weiter zu investieren.

