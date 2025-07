EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG / Schlagwort(e): Research Update

DN Deutsche Nachhaltigkeit AG: GBC AG veröffentlicht Research-Bericht und stuft die Aktie mit "Kaufen" ein



29.07.2025 / 12:55 CET/CEST

DN Deutsche Nachhaltigkeit AG: GBC AG veröffentlicht Research-Bericht und stuft die Aktie mit "Kaufen" ein Frankfurt am Main, 29. Juli 2025 - Die GBC AG hat ihren Research-Bericht für die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG (ISIN DE000A3DW408) aktualisiert und bestätigt die Einstufung der Aktie mit "Kaufen". Das aktuelle Kursziel liegt laut des GBC-Berichts bei 6,42 EUR. Im Fokus des Research-Berichts steht die Neufokussierung des Geschäftsmodells der DN Deutsche Nachhaltigkeit im vergangenen Geschäftsjahr. Die DN Deutsche Nachhaltigkeit beteiligt sich an Unternehmen aus Zukunftsbranchen wie z.B. KI, Mobilität, Gesundheit oder Energie, die einen nachweislich positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft haben. Teil des Portfolios ist u. a. der Health-Solutions-Konzern Global Health Care AG, der Hightech Medical-Hub More Impact AG sowie der Hygieneprodukte-Hersteller SW Save the Holding AG. Der GBC-Bericht betont u. a., dass sich die Strategieanpassung positiv auf die operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 ausgewirkt hat. So erhöhten sich die Gesamterträge deutlich von 76,41 Mio. EUR auf 204,45 Mio. EUR. Das Nachsteuerergebnis stiegt leicht auf 20,19 Mio. EUR (VJ: 19,36 Mio. EUR). Auch die Aktie der DN Deutsche Nachhaltigkeit entwickelte sich in den vergangenen 9 Monaten positiv und verzeichnete seit Anfang Oktober 2024 einen Kursanstieg von rund 200 % (Schlusskurs 28.Juli 2025: 4,90 EUR). Trotz der starken Aktienentwicklung der letzten Monate sieht die GBC AG weiterhin ein deutliches Aufwärtspotenzial für die Aktie. Der aktuelle Research-Bericht von GBC steht zum Download auf der Website der DN Deutsche Nachhaltigkeit bereit (im Bereich Investor Relations): https://deutsche-nachhaltigkeit.com/inhalt/investor-relations Über DN Deutsche Nachhaltigkeit Die DN Deutsche Nachhaltigkeit investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

DN@edicto.de www.deutsche-nachhaltigkeit.com



