29. Juli 2025 - Vancouver, Kanada - Hannan Metals Limited ("Hannan" oder das "Unternehmen") (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) freut sich, neue hochgradige Gold-Analyseergebnisse aus seinem zu 100 % unternehmenseigenen alkalischen epithermalen Goldziel im Projekt Previsto in Peru bekannt zu geben.

Wichtige Punkte:

Systematische Erweiterung des Fußabdrucks in mehrere Richtungen Die neuen Kanalergebnisse belegen eine Mineralisierung, die sich 30 m nach Osten (CH16811), 400 m in südlicher Richtung (CH16827) und 230 m in südöstlicher Richtung (CH16836) von der zuvor bekannt gegebenen zentralen hochgradigen Zone (69,1 m mit 2,4 g/t Au) und erweitern damit systematisch die bekannte mineralisierte Fläche und belegen die ausgedehnte laterale Kontinuität des alkalischen epithermalen Systems.

Ausgedehnte mineralisierte Fläche in großräumigem System identifiziert Diese Ergebnisse bestätigen das Vorhandensein eines breiten, niedrig- bis mäßiggradigen alkalischen epithermalen Systems mit ausgezeichneter struktureller Kontinuität über eine sehr große Fläche von 3 km x 3 km und untermauern die großen Bereiche mit niedrigem Gehalt und kleineren Taschen mit hohem Gehalt, die typisch für große alkalische Goldsysteme sind, und gehen über die gezielte Suche nach lokal begrenzten hochgradigen Vorkommen hinaus.

Konsistente Signatur des alkalischen Systems über ein ausgedehntes Gebiet Alle Gebiete weisen konsistente Merkmale eines alkalischen Goldsystems auf, darunter K-Feldspat-Porphyr-Muttergestein, Roscoelit-Phyllit-Alteration und erhöhte Vanadiumsignaturen (0,2 % bis 0,4 % gemäß pXRF), was die systematische Natur der Mineralisierung über das erweiterte Gebiet von 3 km x 3 km bestätigt.

Die Ergebnisse belegen eine ausgezeichnete laterale Kontinuität mit Durchschnitten aus zufällig ausgewählten Aufschlüssen unter dichter Vegetation mit einer Mächtigkeit von 11,5 m bis 27 m. Dies ermöglicht eine strategische Verlagerung vom gehaltsbasierten Targeting hin zum Verständnis der grundlegenden strukturellen Architektur, die dieses ausgedehnte alkalische Goldsystem kontrolliert, und deutet auf das Potenzial für eine systematische Exploration über die gesamte große Fläche hin.

Aktualisierung zu den Bohrungen in Belen: Hannan hat drei Bohrlöcher (184,6 m, 256,8 m und 347,6 m tief) in Vista Alegre abgeschlossen, mit denen eine 2,4 km lange geophysikalische Anomalie untersucht wurde. Die endgültigen Untersuchungsergebnisse stehen noch aus. Die Bohrungen in Ricardo Herrera begannen mit dem Ziel einer 1.000 m x 250 m großen Anomalie mit hoher Ladbarkeit, die mit einer porphyrischen Kupfer-Gold-Mineralisierung und starken phyllitischen Alterationen einhergeht.

Michael Hudson, CEO, erklärt: "Diese neuesten Ergebnisse bestätigen, dass wir systematisch ein 3 km x 3 km großes alkalisches epithermales Goldsystem mit außergewöhnlicher lateraler Kontinuität abgegrenzt haben - das Markenzeichen einer Entdeckung im Distriktmaßstab. Die konsistente Gold-Silber-Tellur-Mineralisierung, die Roscoelit-Alteration, die erhöhten Vanadium-Signaturen und die K-Feldspat-Porphyr-Muttergesteine in diesem erweiterten Gebiet zeigen, dass es sich um ein zusammenhängendes hydrothermales System handelt und nicht um isolierte Vorkommen. Diese strukturelle Architektur und geochemische Signatur spiegeln das wider, was wir in Weltklasse-Alkalisystemen wie Cripple Creek sehen, mit ähnlich hochgradigen Taschen in einem "Meer aus Gold". Nachdem die Umweltuntersuchungen für die Bohrgenehmigung in Previsto abgeschlossen sind und unser erstes Bohrprogramm " " in Belen drei abgeschlossene Bohrlöcher hervorgebracht hat, deren Ergebnisse noch ausstehen, treiben wir mehrere hochgradige Ziele in diesem aufstrebenden 150 km langen Mineralgürtel systematisch voran."

Technische Erläuterungen

Goldmineralisierung in Previsto Central

Was globale analoge alkalische Goldlagerstätten wie das Cripple Creek-Goldsystem in Colorado betrifft, weist Previsto bemerkenswerte Parallelen auf, insbesondere hinsichtlich der Gehaltsverteilung. In Cripple Creek wurden in historischen hochgradigen Tellurid-Adern Bonanza-Erze mit Gehalten von mehreren hundert Feinunzen pro Tonne gefunden, wobei Bob Womacks erste Entdeckung 10 bis 12 Feinunzen pro Tonne ergab und die berühmte "Cresson Vug" massive Konzentrationen von Calaverit- und Sylvanit-Telluriden enthielt. Während in Cripple Creek heute mit moderner Haufenlaugung geringgradiges Material mit durchschnittlich 0,50 g/t Au verarbeitet wird, weist das Previsto-System ermutigende Ähnlichkeiten mit der ursprünglichen hochgradigen Entdeckungsphase in Cripple Creek auf.

Jüngste Kanalergebnisse bei Previsto Central, darunter 69,1 m mit 2,4 g/t Au, 13 g/t Ag und 11 g/t Te (ungeschnitten), mit höhergradigen Abschnitten von 3,0 m mit 12,7 g/t Au, 49 g/t Ag, 43 g/t Te, 3,0 m mit 11,2 g/t Au, 53 g/t Ag, 36 g/t Te und 0,7 m mit 16,1 g/t Au, 60 g/t Ag, 48 g/t Te darauf hindeuten, dass Previsto ein alkalisches Goldsystem in einem frühen Explorationsstadium darstellen könnte. Ähnlich wie die historischen hochgradigen Zonen von Cripple Creek, die strukturell kontrolliert waren und sich bis in Tiefen von über 900 m fortsetzten, weisen die roscoelit-alterierten Zonen von Previsto mit Gold-Silber-Tellur-Mineralisierung und ähnlichen alkalischen magmatischen Muttergesteinen auf das Potenzial für hochgradige strukturelle Zonen und ausgedehnte niedriggradige disseminierte Mineralisierungen hin, die zukünftige Explorations- und Erschließungsszenarien unterstützen könnten.

Neueste Ergebnisse

Die neuesten Ergebnisse der Kanalprobenahmen aus Previsto Central (Abbildungen 3 und 4), die aus neu entdeckten Aufschlüssen in stark bewachsenem, steilem Gelände gewonnen wurden, belegen weiterhin die Ausdehnung des alkalischen epithermalen Goldsystems über die zuvor definierten hochgradigen Zonen hinaus. Obwohl die Feldarbeiten in diesem Monat nur mäßige Gehalte ergaben, erweitern die Ergebnisse die mineralisierte Fläche erheblich und bestätigen die für große alkalische Goldsysteme typischen "Goldmeer"-Eigenschaften.

Der Kanal CH16811 erweitert die bekannte Mineralisierung um 30 m in östlicher Richtung über die derzeit definierte Goldzone hinaus und durchschneidet 18 m mit 0,13 g/t Au und 2 g/t Ag, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts von 3 m mit 0,59 g/t Au und 2 g/t Ag. Der Kanal liegt in K-Feldspat-Porphyr (KFP) und Brekzieneinheiten und weist eine schwach ausgeprägte Roscoelit-Phyllit-Alteration mit Goethit-Ilmenit-Assemblagen auf. Tragbare XRF-Analysen zeigen erhöhte Titan- (3,6 %), Blei- (0,4 %) und Vanadiumkonzentrationen (0,2 %), was mit den Merkmalen eines alkalischen Systems übereinstimmt.

Der Kanal CH16827 stellt den hochgradigsten Abschnitt in dieser Pressemitteilung dar und ergab 11,5 m mit 0,67 g/t Au und 6 g/t Ag, einschließlich 1,2 m mit 2,4 g/t Au und 6 g/t Ag. Dieser Kanal befindet sich 400 m südlich der zentralen hochgradigen Zone, jedoch innerhalb der bestehenden mineralisierten Fläche, und durchschnitten Fluorit-Adularia-Pyrit±Chalkopyrit-Aderchen und Stockwork-Zonen innerhalb des KFP-Muttergesteins, das eine mäßige phyllitische Alteration aufweist. Die erhöhten Vanadiumwerte (0,4 % gemäß pXRF) stützen das Modell eines alkalischen Goldsystems zusätzlich.

Der Kanal CH16836 weist eine ausgezeichnete laterale Kontinuität auf und durchteufte 27 m mit 0,36 g/t Au und 4 g/t Ag, einschließlich zweier unterschiedlicher höhergradiger Abschnitte mit 6 m mit 0,67 g/t Au und 6 g/t Ag sowie 3 m mit 0,54 g/t Au und 3 g/t Ag. Dieser Abschnitt befindet sich 230 m südöstlich der hochgradigen Zone innerhalb der KFP- und Hornfels-Einheiten, die phyllitische Alterationen und Quarz-Adularia-Goethit-Aderstockwerke aufweisen.

Diese Ergebnisse bestätigen weiterhin das Vorhandensein eines ausgedehnten, niedrig- bis mäßiggradigen alkalischen epithermalen Systems mit ausgezeichneter struktureller Kontinuität über eine sehr große Fläche (3 km x 3 km). K-Feldspat-Porphyr bleibt die dominierende Wirtslithologie, mit variablen Anteilen von Brekzien- und Hornfels-Einheiten. Die laufenden Feldarbeiten konzentrieren sich auf die Definition der primären strukturellen Kontrollen, die die Mineralisierungsverteilung bestimmen, und gehen über die auf den Gehalt basierende Zielsuche hinaus, um die grundlegende Architektur dieses ausgedehnten alkalischen Goldsystems zu verstehen.

Systemmerkmale und Mineralisierungsstil

Die Goldmineralisierung in Previsto Central weist die charakteristischen Merkmale alkalischer epithermaler Systeme auf, die in brekziösem, kalkhaltigem K-Feldspat-Porphyr aus syenitischem Protolithen beherbergt sind. Die Mineralisierung weist mehrere wichtige Merkmale auf:

Hochgradige Goldzonen sind mit weit verbreiteten feinen Roscoelit-Adern (vanadiumhaltiger Kalimica) und feinen grauen Quarzadern mit Pyrit assoziiert, die sowohl als Adern als auch als Stockwork-Strukturen auftreten. Die Alterationsassemblagen umfassen Manganoxide, die die Ader- und Brekzienfüllungen ersetzen, was darauf hindeutet, dass die unverwitterte Mineralisierung Rhodochrosit enthielt, ein Mangancarbonatmineral, das typischerweise in epithermalen Systemen mit geringer Sulfidierung vorkommt. Die Primärmineralisierung besteht aus 1 % disseminiertem Pyrit mit Spuren von Chalkopyrit, Pyrit-Aderchen, Roscoelit-Aderchen und feinen Jarosit-Aderchen (wahrscheinlich nach Pyrit). Strukturelle Kontrollen deuten darauf hin, dass sich die Goldablagerungen entlang späterer Strike-Slip-Verwerfungen konzentrierten, wo horizontale Bewegungen innerhalb eines Kompressionsregimes Extensionsstrukturen geschaffen haben.

Bohrprogramm in Belen

Belen liegt 23 km südwestlich von Previsto Central. Die erste Phase der Bohrungen in der Zone Belen umfasst bis zu 5.000 m in 18 Diamantbohrlöchern, mit denen die drei primären Zielgebiete in Belen untersucht werden sollen:

Vista Alegre: Die drei Bohrlöcher werden verschiedene Abschnitte der 2,4 km langen geophysikalischen Anomalie untersuchen, die zwei Zonen zum Ziel hat. HDDVA001 wurde in einer Tiefe von 184,6 m abgeschlossen, HDDVA002 wurde in einer Tiefe von 256,8 m abgeschlossen und das dritte Bohrloch HDDVA003 wurde in einer Tiefe von 347,6 m abgeschlossen. Die endgültigen Untersuchungsergebnisse stehen noch aus.

Ricardo Herrera: Die Bohranlage wurde nun zum Kern der bedeutenden Ladbarkeitsanomalie verlegt, die sich über 1.000 m x 250 m erstreckt und eine porphyrartige Kupfer-Gold-Mineralisierung mit mäßiger bis starker phyllitischer Alteration aufweist. Die Bohrplattformen wurden strategisch positioniert, um die laterale Ausdehnung des mineralisierten Systems zu erkunden. HDDRH001 hat mit Bohrungen auf einer kombinierten geologischen, geochemischen und IP-Anomalie mit einer geplanten Tiefe von 500 m begonnen.

Sortilegio: In der letzten Bohrphase wird die 1,2 km lange Anomalie der Aufladbarkeit innerhalb des alkalischen Porphyr-Systems untersucht. Die Bohrlöcher zielen auf die Quelle der ausgedehnten Kupferanomalien im Oberflächenboden ab, die mit hydrothermalen Goldanomalien in Quarz-Gossan-Felsblöcken mit erhöhten Au-Mo-Te-Werten zusammenfallen. Die Aufladbarkeitsreaktion besteht aus drei alkalischen Cu-Au-Zielen, die innerhalb des 1,2 km langen Trends identifiziert wurden.

Das Bohrprogramm wird voraussichtlich etwa sechs Monate dauern, erste Untersuchungsergebnisse werden für Anfang August 2025 erwartet.

Hannan Metals verpflichtet sich zur Einhaltung der Gesetze, zum Respekt gegenüber der Bevölkerung und zum Umweltschutz und betont, dass alle Arbeiten nur mit der ordnungsgemäßen Genehmigung der lokalen Bevölkerung und mit den erforderlichen Umwelt- und archäologischen Zertifizierungen durchgeführt werden.

Bohrgenehmigungen in Previsto

Ein zehnköpfiges Umweltteam, das sich mit professionellen archäologischen Untersuchungen, Workshops mit der Gemeinde und Kontaktaktivitäten befasst, hat nun die Sammlung der erforderlichen Informationen abgeschlossen, die für die Einreichung des Genehmigungsantrags bei der DGAAM (Generaldirektion für Bergbau und Umweltangelegenheiten) des peruanischen Ministeriums für Energie und Bergbau erforderlich sind. Das Arbeitsprogramm umfasst:

Umweltbaseline-Monitoring für das Projekt, durchgeführt von unabhängigen Experten (bereits abgeschlossen);

Einreichung des CIRA (Certificate of non-existence of archaeological remains, Bescheinigung über das Nichtvorhandensein archäologischer Überreste) beim peruanischen Kulturministerium, das bestätigt, dass das Projekt keine Auswirkungen auf archäologische Stätten hat;

Öffentliche Versammlungen zur Vorstellung der Explorationspläne von Hannan in den Ortschaften Nueva Palestina, Inca Garcilazo, Chancadora und Previsto, wo die Gemeinden das vorgeschlagene Bohrprogramm des Unternehmens offiziell genehmigt haben;

Die DIA ist die wichtigste Umweltzertifizierung, die erforderlich ist, um mineralische Explorationsprogramme mit geringen Auswirkungen, einschließlich Bohrprogrammen, in Peru durchführen zu können. Die endgültige DIA und weitere Genehmigungen werden für das dritte Quartal 2026 erwartet.

Über das Valiente-Projekt

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Valiente befindet sich im zentralen Osten Perus, östlich der Stadt Tingo Maria (Abbildungen 1 und 2). Das Gebiet zeichnet sich durch eine steile Topographie am östlichen Rand der Zentralkordillere mit Höhen zwischen 800 m und 2.000 m über dem Meeresspiegel (ü. M.s.l.) aus. Das Projekt wurde 2021 im Rahmen eines umfangreichen Greenfield-Prospektionsprogramms entdeckt, das Hannan auf der Suche nach porphyrischen Kupfer-Gold-Systemen im Backarc-Bereich initiiert hatte. Das Unternehmen ist seit 2021 aktiv mit der Prospektion auf dem Projekt beschäftigt und hat nach und nach alle erforderlichen Genehmigungen in allen interessanten Gebieten erhalten.

Im Laufe des Jahres 2021 hat Hannan 1.002 km²an 100-prozentigen Bergbaukonzessionen in Valiente abgesteckt und hält diese weiterhin. Diese Konzessionen umfassen unerschlossenes Gelände mit potenziellen porphyrischen Mineralisierungszielen im zentralöstlichen Peru. Das Projekt Valiente hat sich rasch von einer Greenfield-Prospektion zu einer Multi-Prospektionsmöglichkeit entwickelt.

Bei ersten Oberflächenprospektionen wurden zwei aufgeschlossene Kupfer-Gold-Porphyr-Ziele und ein epithermales Ziel in Belen identifiziert (siehe Pressemitteilung vom 16. Februar 2023). Porphyrgebiete folgten schnell in Serrano Norte, Serrano und Pucacunga. In jüngster Zeit liegt der Schwerpunkt auf Previsto. In Previsto und Belen wurde ein porphyrhaltiges Clustergebiet im Umfang von 25 km x 10 km identifiziert, in dem acht Porphyr- und/oder epithermale Ziele nun genauer erkundet wurden und bis zu zehn Ziele in einem früheren Stadium auf weitere Arbeiten warten.

Das Unternehmen verfolgt eine mehrjährige Strategie zur systematischen Exploration und Bohruntersuchung seines umfangreichen Landpakets in diesem aufstrebenden, miteinander verbundenen porphyro-epithermalen Mineralgürtel aus dem Miozän.

Technischer Hintergrund

Alle Proben wurden von Geologen von Hannan entnommen. Die Proben wurden von Mitarbeitern des Unternehmens und über einen Drittanbieter mit nachverfolgbaren Sendungen zu ALS in Lima transportiert. Im Labor wurden die Gesteinsproben nach Standardmethoden aufbereitet und analysiert. Die Probenaufbereitung umfasste das Zerkleinern auf 70 % bis weniger als 2 mm, das Abspalten von 250 g mit einem Riffle-Splitter und das Pulverisieren auf weniger als 85 % mit einer Korngröße von weniger als 75 Mikrometern. Die Proben wurden mit der Methode ME-MS61 analysiert, einem Vier-Säure-Aufschluss von 0,25 g der Probe, um die meisten geologischen Materialien quantitativ aufzulösen. Die Analyse erfolgte mittels ICP-MS. Gold wurde in Gestein und Böden von ALS in Lima unter Verwendung einer Standardprobenvorbereitung und einer Feuerprobe von 30 g analysiert. Die Bodenproben wurden mit einem tragbaren RFA-Gerät (VANTA-VMR) unter Verwendung eines internen Protokolls analysiert, das die routinemäßige Verwendung von CRM und Feldduplikaten sowie 10 % Kontrollproben umfasst, die von ALS Lima analysiert wurden.

Kanalproben gelten als repräsentativ für die In-situ-Mineralisierungsproben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die tatsächlichen Minenbreiten nicht bekannt. Stichproben oder Panelproben sind naturgemäß selektiv und geben wahrscheinlich nicht die durchschnittlichen Gehalte auf dem Grundstück wieder.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

http://www.hannanmetals.com ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung großer Gold- und Kupfermineralisierungssysteme in neuen Grenzgebieten in Peru konzentriert. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Australien, Europa und Südamerika vorzuweisen.

Herr Michael Hudson FAusIMM, Chairman und CEO von Hannan, ist eine gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Im Namen des Vorstands

"Michael Hudson"

Michael Hudson, Vorsitzender und CEO

Weitere Informationen

http://www.hannanmetals.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez, Corporate Secretary

+1 (604) 685 9316, info@hannanmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen. Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens genannt sind. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und unterliegen daher bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den Aussagen ausdrücklich oder impliziert genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem: das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, das die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; die Gefahr von Virusausbrüchen und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Berichterstattung über das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und die Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Abbildung 1: Übersicht über das 1.002 km² große Projektgebiet Valiente in Peru.

Abbildung 2: Karte mit der ausgedehnten 4 x 4 km großen Goldanomalie bei Previsto und der Lage der erweiterten Goldentdeckung.

Abbildung 3: Übersicht über die Goldentdeckung in Previsto Central.

Abbildung 4: Das Previsto-Projekt, analog zum riesigen Cripple Creek-Goldgebiet. Weit verbreitetes Gold in Bodenproben und Gesteinsproben erweitert diese bekannte Mineralisierung auf ein riesiges Gebiet von 3 km x 3 km, was auf ein erhebliches Potenzial für eine Erweiterung der mineralisierten Fläche hindeutet.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80513Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80513&tr=1



