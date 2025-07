Mit dem jüngsten NASDAQ-Listing und einem 90 Mio. USD Funding setzt Almonty Industries (WKN: A414Q8 | ISIN: CA0203987072 | Ticker-Symbol: ALI1) ein deutliches Zeichen: Dieses Unternehmen ist gekommen, um den westlichen Rohstoffmarkt aufzumischen. Die Analysten von B. Riley Securities sehen enormes Potenzial - sowohl durch strategische Abnahmeverträge mit US-Verteidigungsfirmen als auch durch die beschleunigte Expansion in Südkorea. Warum Almonty trotz Kursgewinnen noch ganz am Anfang einer massiven Neubewertung steht, zeigt die neueste Studie. Weitere Details in der folgenden Zusammenfassung.

