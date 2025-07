Ethereum steht vor möglichem Durchbruch auf 6.000 US-Dollar

Ethereum entwickelt sich zur Wochenmitte zum dominierenden Gesprächsthema im Kryptomarkt. Der gestrige Preisanstieg auf knapp 3.900 US-Dollar hat nicht nur die Charttechnik aufgehellt, sondern auch das Sentiment der Derivatemärkte deutlich verändert. Während noch vor wenigen Wochen die Wahrscheinlichkeit für ein Ethereum-Kursziel von 6.000 US-Dollar bis Jahresende unter 7 Prozent lag, wird dieses Szenario mittlerweile von mehr als 30 Prozent der Optionshändler ernsthaft eingepreist.

Handelsabkommen und Spot-Nachfrage treiben ETH-Kurs

Auslöser dieser neuen Dynamik ist unter anderem das kürzlich abgeschlossene Handelsabkommen zwischen den USA und der EU, das etwa ein Drittel des weltweiten Handels betrifft. Die Vereinbarung sieht einen fünfzehnprozentigen Tarif auf EU-Waren vor, während Europa sich zu verstärkten Importen amerikanischer Energie- und Rüstungsgüter verpflichtet. Die US-Märkte reagierten positiv auf die Entschärfung geopolitischer Spannungen, was das Risikoumfeld auch für Krypto-Anleger verbessert hat.

In den Tagen nach Bekanntgabe des Deals konnte Ethereum rund neun Prozent zulegen, während Bitcoin im gleichen Zeitraum etwa viereinhalb Prozent gewann. Bemerkenswert dabei ist, dass der Anstieg überwiegend von der Spot-Nachfrage getragen wurde. Analysten sprechen von einem stabilen Marktumfeld mit niedriger Volatilität und geringen Finanzierungsraten - ein Hinweis darauf, dass das aktuelle Momentum nicht durch kurzfristige Hebelpositionen, sondern durch echtes Kaufinteresse getrieben wird.

Ethereum outperformt andere Altcoins deutlich

Im Vergleich zu anderen Altcoins sticht Ethereum momentan deutlich hervor. Während etwa Solana zuletzt an Momentum eingebüßt hat und die Wahrscheinlichkeit für ein Jahresendziel bei 300 US-Dollar von 45 auf 36 Prozent fiel, bleibt ETH stark gefragt. Mit einer impliziten Volatilität von 60 Prozent gegenüber rund 30 Prozent bei Bitcoin signalisiert der Markt eine höhere Erwartung an Preisbewegungen. Analyst Charles Edwards sieht ETH daher auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch innerhalb der kommenden sechs bis zwölf Monate.

Die technische Struktur gibt diesem Bild Rückhalt. Laut aktueller Analyse von Mario (YouTube-Kanal Krypto Trading und Investing) befindet sich Ethereum derzeit in einem wichtigen Unterstützungscluster um 3.740 US-Dollar. Sollte ETH darüber bleiben und in Richtung 3.840 bis 3.875 steigen, wäre eine neue Long-Chance gegeben. Ein Bruch unter 3.725 würde dagegen ein mögliches Re-Test-Szenario bis in den Bereich 3.600 bis 3.550 eröffnen. Zusätzlich unterstützt die zunehmende Institutionalisierung durch Bitcoin- und Ethereum-ETFs das strukturierte Wachstum.

SNORT Token Presale: Innovative Memecoin-Trading-Lösung

Während Ethereum zunehmend von Finanzriesen wie BlackRock akkumuliert wird, suchen viele Kleininvestoren nach kleineren, hochvolatilen Chancen. Viele Anleger erwarten eine Altcoin-Rotation, die selektiv auch junge Projekte mit echter Utility begünstigen könnte. Genau hier positioniert sich Snorter Bot Token (SNORT) - ein neues Telegram-basiertes Tool für den Memecoin-Handel auf der Solana-Blockchain.

Das Projekt nutzt einen ultraschnellen Fast Sniper, um neue Liquidity Pools auf DEXes wie Raydium oder Jupiter zu erkennen. Kauforders werden dabei in Millisekunden ausgelöst - noch bevor Listings auf Trackern wie Dexscreener erscheinen. Private RPCs, MEV-Schutz und automatisierte Honeypot-Erkennung sorgen für technologische Absicherung und schnellen Marktzugang. Der native Token SNORT reduziert Trading-Gebühren auf 0,85 Prozent und kann gestaked werden - aktuell mit einer APY von 167 Prozent. Knapp 15 Millionen Tokens wurden bereits gebunden, während der Presale derzeit zum Preis von 0,0995 US-Dollar läuft.

Direkt zur SNORT Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.