XRP Elliott-Wellen-Analyse: Steht der Sprung auf 5 Dollar bevor?

XRP befindet sich weiterhin in einem übergeordneten Aufwärtstrend und könnte aus Sicht der Elliott-Wellen-Theorie kurz vor einem bedeutenden Durchbruch stehen. Aktuell entfaltet sich die dritte große Welle, während eine finale fünfte Unterwelle noch fehlen könnte, bevor eine größere Korrektur einsetzt. Die entscheidende Marke liegt bei 2,65 US-Dollar - solange der Kurs oberhalb dieser Unterstützung bleibt, sind weitere Anstiege möglich.

Elliott-Wellen-Struktur zeigt bullisches Potenzial

Die Elliott-Wellen-Analyse von "More Crypto Online" zeigt, dass sich XRP derzeit in der dritten großen Welle des übergeordneten Aufwärtstrends befindet. Im kurzfristigen Zeitfenster verläuft eine Konsolidierung zwischen 2,75 und 3,33 US-Dollar, wobei das Preisverhalten von schwacher Dynamik geprägt ist. Weder ein klarer Ausbruch nach oben noch ein starker Rückfall ist bisher erfolgt, was die Struktur als korrektives ABC-Muster interpretierbar macht.

Die Welle 4 bleibt aus Elliott-Wellen-Sicht weiterhin aktiv, wobei unklar ist, ob diese bereits abgeschlossen wurde. Sollte sich die Korrektur weiter ausdehnen, wären auch alternative Muster wie ein WXY-Konstrukt denkbar. Beide Varianten hätten das gleiche übergeordnete Ziel: neue Hochs oberhalb von 4 US-Dollar, mit potenziellem Verlauf bis 4,35 oder sogar 4,72 US-Dollar. In einem besonders bullischen Szenario könnte XRP in einer fünften Welle ein finales Hoch bei rund 5 US-Dollar ausbilden.

Kritische Unterstützungsmarken entscheiden über Richtung

Ein Bruch der wichtigen Marke von 2,65 US-Dollar würde den gesamten Impuls infrage stellen und auf eine tiefere Korrektur hindeuten. Die aktuelle Lage ist damit richtungsentscheidend: Entweder gelingt eine klare Bestätigung des Reversals nach oben oder es folgt der Eintritt in eine ausgedehnte Welle-4-Korrektur mit Zielzonen unterhalb von 2,65 US-Dollar.

Solange XRP jedoch oberhalb des kritischen Unterstützungsclusters handelt, bleibt die Option auf ein bullisches Szenario intakt. Die Unsicherheit im Markt zeigt sich auch daran, dass ein weiteres Abdriften in die Region um 2,75 US-Dollar nicht ausgeschlossen werden kann. Dennoch zeigen Altcoins aktuell eine deutlich bessere Performance als Bitcoin, was dem gesamten Sektor zugutekommt.

SNORT Presale: Innovative Trading-Technologie für Meme-Coins

Während XRP seine technische Analyse durchläuft, erlebt der Meme-Coin-Sektor mit einem Gesamtmarktwert von über 84 Milliarden US-Dollar eine wahre Renaissance. Projekte wie Bonk, dogwifhat oder Trump Coin haben das enorme Potenzial dieses Sektors demonstriert. Hier setzt das junge Projekt Snorter Bot Token (SNORT) an, ein neues Telegram-Trading-Tool auf Solana-Basis.

Snorter wurde entwickelt, um automatisiert vielversprechende Meme-Coins zu erkennen, bevor sie viral gehen. Die "Fast Sniper"-Funktion identifiziert neue Pools und Liquiditätseinträge auf DEXes wie Raydium und Jupiter in Millisekunden und bietet Nutzern einen wertvollen Zeitvorsprung. Die Solana-native Architektur sorgt für schnelle Transaktionen und extrem niedrige Gebühren, während der native Token SNORT Trading-Fees auf nur 0,85 Prozent senkt. Aktuell wurden im Vorverkauf bereits über 2,5 Millionen US-Dollar eingesammelt, wobei der Preis bei 0,09975 US-Dollar liegt und Staking-Optionen mit bis zu 167 Prozent APY angeboten werden.

