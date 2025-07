AVAX durchbricht 25-Dollar-Marke - Experten sehen Potenzial für Rallye bis 50 Dollar

Der Avalanche-Token AVAX hat einen wichtigen technischen Widerstand überwunden und die hartnäckige 25-Dollar-Marke erfolgreich durchbrochen. Nach einer beeindruckenden 40-prozentigen Wertsteigerung im letzten Monat stellt sich nun die Frage, ob dies der Startschuss für eine größere Rallye sein könnte, die den Kurs möglicherweise über 50 Dollar katapultieren würde.

AVAX zeigt starke Performance mit 40% Monatsgewinn

Die Kryptowährung AVAX konnte sich in den vergangenen Wochen von ihren Tiefstständen bei 16 Dollar erholen und eine beeindruckende Recovery-Rallye hinlegen. Aktuell wird AVAX bei 25,26 Dollar gehandelt, was einem Monatsgewinn von knapp 40 Prozent entspricht. Mit einer Marktkapitalisierung von 10,6 Milliarden Dollar und einem 24-stündigen Handelsvolumen von 1 Milliarde Dollar belegt AVAX derzeit Platz 17 im Ranking der größten Kryptowährungen.

Besonders bemerkenswert ist der erfolgreiche Ausbruch über die 25-Dollar-Marke, die in der Vergangenheit wiederholt als wichtiger Support- beziehungsweise Widerstandsbereich fungierte. Bereits im Mai hatten die Bullen versucht, nachhaltig über dieses Niveau auszubrechen, scheiterten jedoch an dem starken Widerstand. Der historische Höchststand von AVAX liegt bei 146 Dollar aus dem Bullenmarkt 2021, während der letzte Jahreshöchststand im Dezember 2024 bei 55 Dollar erreicht wurde.

Technische Analyse zeigt weiteres Wachstumspotenzial auf

Aus technischer Sicht präsentiert sich AVAX derzeit in einer sehr günstigen Ausgangslage. Seit Februar 2025 hatte sich im Chart ein W-Pattern mit Tiefstständen um die 16-Dollar-Marke und einer oberen Widerstandslinie bei circa 25 Dollar ausgebildet. Mit dem aktuellen Ausbruch konnte AVAX sowohl ein Higher High etablieren als auch einen positiven Ausbruch aus dem Chart-Pattern erreichen.

Diese technische Konstellation schafft günstige Voraussetzungen für eine Fortsetzung der Rallye in Richtung 30, 40 oder sogar 50 Dollar. Entscheidend für eine weitere Aufwärtsbewegung ist jedoch, dass der 25-Dollar-Bereich nun als Support hält. Sollte AVAX erneut unter diese Marke zurückfallen, würde dies das positive Chartbild zunichtemachen und könnte eine erneute Korrektur in Richtung 20 Dollar zur Folge haben. Analyst CryptoSmith zeigt sich besonders optimistic und sieht AVAX als stark unterbewertet an, mit einem Kursziel von sogar 140 Dollar für die kommende Altcoin-Season.

