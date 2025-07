In Europa hat sich nach dem Zoll-Deal schnell Ernüchterung breit gemacht. Der DAX fiel kurzzeitig unter die 24.000er Marke. Die Verbände klagen, der Kanzler spricht von erheblicher Belastung, die SPD sucht schuldige. Derweil suchen einige wenige schon nach ihren Chancen im Puzzle. Das machen mache gekonnter als andere. So war es gestern bei den US-Flüssiggas-Produzenten. Die starten mit einem Kurssprung in die Woche. VENTURE GLOBAL +6,6?%, CHENIERE ENERGY +5,8?%, NEXTDECADE +5,7?% und NEW FORTRESS ENERGY +3,8?% legten kräftig zu. Auslöser ist das EU US Handelsabkommen, das Käufe von 750?Mrd.?$ an Energiekäufe aus den USA über die nächsten drei Jahre vorsieht. Also 250 Mrd. pro Jahr, bisher waren es knapp 70 Mrd. pro Jahr.







