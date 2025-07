Montabaur/Düsseldorf (ots) -- 1&1 wird als bundesweiter Anbieter auch die regionalen Glasfasernetze von Deutsche Glasfaser mit ihrem Fokus auf den ländlichen und suburbanen Raum nutzen- Über 2,5 Millionen private Haushalte sowie kleine Unternehmen und Freiberufler erhalten im Rahmen der Kooperation Zugang zu leistungsstarken Glasfaserangeboten von 1&1- Partnerschaft umfasst auch künftige Ausbaugebiete1&1 und die Deutsche Glasfaser gehen eine langfristige Kooperation ein und sorgen damit insbesondere im ländlichen und suburbanen Raum für eine größere Angebotsvielfalt bei Glasfaserprodukten. Im Rahmen der infrastrukturellen Kooperation werden die lokalen Glasfasernetze der Deutschen Glasfaser mit dem leistungsstarken bundesweiten Transportnetz von 1&1 verbunden. Als Ergebnis erhalten künftig über 2,5 Millionen weitere Haushalte Zugang zum attraktiven Glasfaserangebot von 1&1. Damit baut 1&1 seine starke deutschlandweite Präsenz im Glasfasermarkt weiter aus.1&1 Glasfasertarife zeichnen sich durch Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde und günstige Preise aus. Erst kürzlich wurde 1&1 im renommierten Festnetz-Test des Verbraucherportals IMTEST als bester Festnetzanbieter Deutschlands bestätigt. Und gemäß der großen Kundenzufriedenheitsstudien der Fachzeitschrift connect hat 1&1 die zufriedensten Festnetz- und Mobilfunkkunden in Deutschland.*"Heute ist ein guter Tag für die Digitalisierung Deutschlands. Die Partnerschaft mit 1&1 stärkt unsere gemeinsame Vision einer nachhaltigen, digitalen Zukunft und leistet einen wichtigen Beitrag zur Erschließung ländlicher und suburbaner Regionen mit Glasfaser. Durch die kooperative Nutzung einer zukunftssicheren Infrastruktur schaffen wir mehr Wettbewerb und damit größere Wahlfreiheit für die Kundinnen und Kunden. Dieser Zusammenschluss ist ein Meilenstein auf dem Weg zweier Festnetz-Pioniere, den Glasfaserausbau voranzutreiben und den Menschen in Deutschland einen schnellen und zukunftssicheren Internetanschluss zu bieten", so Andreas Pfisterer, CEO der Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe."Die Kooperation mit Deutsche Glasfaser markiert einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Deutschland. Durch eine schnelle und zuverlässige Glasfaserverbindung werden immer mehr Regionen fit für die digitale Zukunft. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich schon jetzt über die 1&1 Glasfaserprodukte online in unserem Glasfaser-Informationsportal informieren oder telefonisch beraten lassen", sagt Ralph Dommermuth, CEO 1&1.Im Rahmen der Partnerschaft wird 1&1 auch weitere Gebiete, in denen die Deutsche Glasfaser zukünftig ausbaut, mit dem bundesweiten Transportnetz von 1&1 verbinden und auch dort 1&1 Glasfaserprodukte anbieten. Beide Unternehmen leisten so einen wichtigen Beitrag dazu, immer mehr Haushalte mit zukunftssicheren Glasfaseranschlüssen auf Basis modernster Technik zu versorgen.*1&1 wurde 2025 erneut ausgezeichnet (https://www.1und1.de/test)Über Deutsche GlasfaserDie Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser ist Pionier für den Glasfaserausbau im ländlichen und suburbanen Raum in Deutschland. Als Digital-Versorger der Regionen plant, baut und betreibt Deutsche Glasfaser anbieteroffene Glasfaseranschlüsse für Privathaushalte, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen. Deutsche Glasfaser strebt den flächendeckenden Glasfaserausbau an und trägt damit maßgeblich zum digitalen Fortschritt Deutschlands bei. Mit innovativen Planungs- und Bauverfahren ist Deutsche Glasfaser Spezialist für einen schnellen und kosteneffizienten FTTH-Ausbau. Die Unternehmensgruppe zählt zu den finanzstärksten Anbietern im deutschen Markt und verfügt mit den erfahrenen Glasfaserinvestoren EQT und OMERS über ein privatwirtschaftliches Investitionsvolumen von über zehn Milliarden Euro. www.deutsche-glasfaser.deÜber die 1&1 AGDie 1&1 AG mit Sitz in Montabaur ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter und Teil der United Internet Gruppe.Mit Fokus auf den deutschen Markt stärkt 1&1 gezielt die digitale Souveränität des Landes. 1&1 betreibt als erster Netzbetreiber Europas ein vollständig virtualisiertes 5G-Mobilfunknetz auf Basis der neuartigen Open-RAN-Technologie - unabhängig, technologieoffen und bereit für Echtzeitanwendungen der Zukunft. Als viertes Netz steht das 1&1 O-RAN für mehr Wettbewerb und Innovation in der deutschen Mobilfunklandschaft.Neben einem umfassenden Mobilfunkportfolio bietet 1&1 Breitbandanschlüsse, die auf dem deutschlandweiten Glasfaser-Transportnetz von 1&1 Versatel sowie auf regionalen Netzen von City Carriern und Deutscher Telekom basieren.Die Marke 1&1 adressiert Value- und Premiumsegmente, während die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen ansprechen.Pressekontakt:1&1:presse@1und1.deDeutsche Glasfaser:presse@deutsche-glasfaser.deOriginal-Content von: Deutsche Glasfaser Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162925/6086489