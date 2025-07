© Foto: Bild von cria_multimidia auf Pixabay

Xiaomi ist bekannt für gute Produkte, wie z. B. Handys, Roller, TVs und mittlerweile auch für superschnelle Autos. Trotz einer kurzfristigen Erholung der Aktie fehlt noch etwas über 1 Euro bis zum Allzeithoch. Prozentual sind das 10-15 Prozent. Der Technologiekonzern arbeitet in der Zwischenzeit weiterhin an Festkörperbatterien, die Potenzial zur Transformation von Smartphones und Elektroautos bieten, um das eigene Business nach vorne zu bringen. Auch Analysten bewerten das Unternehmen weiterhin positiv. Jetzt kommt es darauf an, ob der Aktie der charttechnische Durchbruch nach oben gelingt! Jetzt oder nie heißt die Devise. Darauf kommt es jetzt an!

Technologische Entwicklung sollte positiv auf den Kursverlauf wirken

Seit ein paar Wochen verzeichnet Xiaomis Aktie wieder steigende Notierungen, gepaart mit Konsolidierungen. Langfristig betrachtet bleibt das Unternehmen jedoch innovationsstark, was auch der Aktie helfen könnte. Die Entwicklungen im Bereich der Festkörperbatterien könnten Smartphone-Akkus um 33 Prozent leistungsfähiger machen und Elektroautos ermöglichen, die in zehn Minuten Ladezeit 800 Kilometer Reichweite erreichen. Parallel dazu verzeichnet das Elektroauto SU7 hohe Vorbestellzahlen. Xiaomi verfolgt langfristige Technologiestrategien, darunter die Entwicklung von Festkörperbatterien mit festen Polymeren statt flüssiger Elektrolyte. Diese bieten Vorteile in Sicherheit, Kompaktheit und Leistungsdichte. In einem älteren Xiamoi Smartphone z. B. wurde die Akkukapazität durch diese Technologie von 4.500 auf 6.000 mAh gesteigert. Für Elektroautos wie das SU7 Ultra plant Xiaomi künftig Batterien mit 1.200 Kilometern Reichweite bei zehnminütiger Ladezeit. Die Nachfrage nach Xiaomi-Produkten zeigt sich in den sechstelligen Vorbestellungen für das YU7-SUV innerhalb kürzester Zeit, was zu Produktionsverlagerungen bis 2027 führte. Im Smartphone-Segment, das in China insgesamt leicht schrumpfte, positioniert sich Xiaomi mit preisgünstigen Modellen, die von Fachmedien für Alltags- und Gamingnutzung positiv bewertet werden.

Charttechnik und hoher Netto-Cashbestand

Seit Jahresbeginn gesehen, liegt die Xiaomi-Aktie im Aufwärtstrend und konnte deutlich von im Tief bei ca. 4 Euro im Januar 2025 auf mittlerweile 6,18 Euro zulegen. Aktuell gibt es immer mal wieder kurzfristige Rückgänge. Diese kann man aber als normale Konsolidierung interpretieren. Die technische Analyse zeigt eine solide Unterstützung, denn der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,06 Euro, deutlich unter dem aktuellen Kurs. Auch der 50er SMA liegt mit 6,13 Euro noch unter dem aktuellen Kurs, wenn auch nur hauchdünn. Die 6-Euro-Marke bildet generell eine wichtige Unterstützungszone, wobei das Allzeithoch von 7,34 Euro als mögliches Kursziel gilt. Dafür sprechen fundamentale Faktoren. Ein hoher Auftragsbestand für die Elektroautos für 2025, eine hohe Netto-Cash-Position von über 900 Millionen Euro sowie positive Analysteneinschätzungen (fast alle empfehlen mit "Kaufen" oder "Stark kaufen"). Risiken bestehen in Produktionsengpässen beim YU7, Sicherheitsdiskussionen nach einem SU7-Unfall und Rohstoffpreisschwankungen (insbesondere bei Silber). Der RSI jedenfalls liegt nicht in der Überkauftzone, aber im oberen Bereich mit einem Wert von 57. Generell ist aber zu beobachten, dass bei den Candlesticks im Bereich von über 7 Euro stärkerer Verkaufsdruck aufgekommen ist. Zu erkennen ist dies an den ausgeprägt langen Dochten im Chartbild. Gelingt es jetzt diese Zone in Richtung Allzeithoch zu überwinden, dann könnte es direkt in Richtung 8, 9 oder gar 10 Euro mittel- und langfristig gehen. Gelingt es nicht, droht ein Absturz in Richtung 4 Euro.

Was tun?

Xiaomi vereint technologische Innovation mit den Herausforderungen der Massenproduktion. Die finanzielle Kernindikatoren sind positiv. Die Elektroautoverkäufe stiegen im Juli stark an. Das Smartphone- und IoT-Geschäft wächst stabil, bei geringer Verschuldung und hohen Liquiditätsreserven. Allerdings reflektiert der aktuelle Kurs bereits erhebliche Erwartungen. Für Neueinsteiger empfiehlt sich eine taktische Herangehensweise.

Langfristig bietet Xiaomi Potenzial im Bereich Energiewende, kurzfristig sind jedoch günstige Einstiegspunkte abzuwarten. Das Unternehmen bleibt für Technologieinvestoren relevant, allerdings ohne pauschale Kaufempfehlung, da auch hohes Rückschlagpotenzial lauert.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

