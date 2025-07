Bonn (www.anleihencheck.de) - Von den Einzelhandelsumsätzen und den Daten zu den Verbraucherkrediten, die an diesem Montag und Dienstag veröffentlicht werden, werden Signale über die Entwicklung der Konsumnachfrage erwartet, so die Analysten von Postbank Research.Der private Verbrauch im Vereinigten Königreich mache etwa zwei Drittel des BIP aus und sei somit eine wichtige Triebkraft für das BIP-Wachstum. Am Donnerstag würden wir mit dem Lloyds-Geschäftsbarometer und den Lloyds-Preiserwartungen Indikatoren zur Angebotsseite erhalten. Am Freitag werde der endgültige S&P-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im Vereinigten Königreich voraussichtlich die anhaltende Schwäche des verarbeitenden Gewerbes bestätigen. Da sich die Anzeichen für ein Nachgeben des Arbeitsmarktes mehren würden, hätten die Marktteilnehmer in letzter Zeit die Erwartungen für einen steileren Lockerungspfad der immer noch restriktiven Geldpolitik erhöht. Die vom Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der BoE am 7. August sei in letzter Zeit auf über 90% gestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...