Berlin/Frankfurt (ots) -Mit über 180 Teilnehmenden an zwei exklusiven Apotalk-Veranstaltungen in Berlin und Frankfurt hat die Klose Consulting GmbH als Hauptsponsor entscheidende Impulse für die Zukunftsfähigkeit von Apotheken gesetzt. Die auf digitales Apothekenmarketing spezialisierte Beratungsagentur war bei beiden Events nicht nur Partner, sondern auch inhaltlicher Gestalter - mit konkreten Strategien, klaren Botschaften und einem praxisnahen Blick auf unternehmerische Herausforderungen im Apothekenalltag.Strategisches Apothekenmarketing und messbare Social Media Erfolge im FokusBei den Apotalks am 19. März in Berlin und 11. Juni in Frankfurt hielt Nicolas Klose, Geschäftsführer der Klose Consulting GmbH, jeweils einen Impulsvortrag:In Berlin sprach er zum Thema "Apothekenmarketing aus Kundenperspektive":"Viele Apothekeninhaber tun sich schwer, die Perspektive ihrer Kunden einzunehmen. Dabei ist genau das der Schlüssel, um digitale Maßnahmen richtig auszurichten - nämlich an konkreten Bedürfnissen, Emotionen und Erwartungen."In Frankfurt rückte er das Thema Social Media in den Fokus - mit dem Vortrag "Messbarer Erfolg statt Social Media auf gut Glück":"Apotheken behandeln ihren Social Media Auftritt oft stiefmütterlich. Doch mit der richtigen Strategie lassen sich monatlich fünfstellige Umsätze über Social Media erzielen - messbar, nachvollziehbar und skalierbar."Die Botschaft: Digitale Sichtbarkeit ist keine Kür, sondern Voraussetzung für unternehmerischen Erfolg - gerade in Zeiten von Fachkräftemangel, wachsendem Wettbewerb und wirtschaftlichem Druck.Klose Consulting - Begleiter des digitalen Wandels im ApothekenmarktDie Klose Consulting GmbH ist eine führende Agentur für digitale Apothekenberatung, Mitarbeitergewinnung und Social Media Marketing in der DACH-Region. Sie unterstützt Apothekeninhaber:innen dabei, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und ihre Standorte wirtschaftlich erfolgreicher zu machen."Unser Ziel ist es, Apotheken fit für die Zukunft zu machen - unternehmerisch, digital und führungsstark", so Klose. "Dazu gehören klare Prozesse, ein starkes Online-Profil und eine Markenstrategie, die Vertrauen schafft - bei Kunden wie bei neuen Mitarbeitenden."Mit über zehn Jahren Erfahrung im Online-Marketing bringt Klose Consulting fundiertes Know-how und ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen inhabergeführter Apotheken mit.apotalk 2025: Austausch, Inspiration und konkrete LösungenDie Apotalks 2025 boten jeweils ein kompaktes, abendfüllendes Programm mit verschiednen Impulsvorträgen rund um die Themen:- Künstliche Intelligenz im Apothekenalltag- Digitale Mitarbeitergewinnung- Social Media aus Kundenperspektive- Influencer Marketing in der Gesundheitsbranche- Die Apotheke als Marke der ZukunftZentrale Idee: Impulse geben, Perspektiven wechseln und praxisnahe Strategien aufzeigen, die direkt im Apothekenalltag umgesetzt werden können.Ausblick: Apothekedigitaltag 2025 - Die nächste StufeDie starke Resonanz auf die Apotalks war für Klose Consulting ein klares Signal: Der Bedarf an vertiefender Beratung, Inspiration und Austausch ist enorm.Als Antwort darauf startet die Klose Consulting GmbH im Herbst 2025 mit einem eigenen Veranstaltungsformat - dem Apothekedigitaltag."Mit dem Apothekedigitaltag schaffen wir eine Plattform für Apothekeninhaber:innen, die wirklich vorankommen wollen. Wir sprechen über das, was viele Apotheken dringend brauchen - aber selten bekommen: messbare Ergebnisse, strategische Klarheit und echte Lösungen", erklärt Klose.Im Zentrum stehen unter anderem:- Mitarbeitergewinnung über Social Media- Messbare Social Media Strategien- Digitale Sichtbarkeit für Apotheken- Automatisierung und Prozessoptimierung- Die Apotheke als starke Marke im regionalen Wettbewerb"Wir gestalten den Wandel in der Apothekenwelt - weil wir den Gesundheitsmittelstand verändern wollen."Details und Termine zum Apothekedigitaltag werden in Kürze unter www.kloseconsulting.de veröffentlicht.