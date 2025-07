© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Matthias Schrader

BYD wagt einen 6:1-Aktiensplit. Der Schritt soll die Aktie günstiger machen, neue Privatanleger anlocken und die Liquidität steigern - in der Hoffnung auf frischen Rückenwind nach dem jüngsten Kursrückgang. BYD vollzieht am 30. Juli einen Aktiensplit im Verhältnis 6:1 für die in Shenzhen gehandelten Aktien. Der Schritt soll nach einem längeren Kursrückgang für neuen Schwung sorgen. Bereits zuvor hatte das Unternehmen im April eine Bonusausgabe und Kapitalerhöhung angekündigt. Durch die Maßnahme sinkt der Preis für eine Aktie rechnerisch von 17,25 US-Dollar auf rund 2,88 US-Dollar. In China gilt beim Aktienhandel eine besondere Regel: Die kleinste Handelseinheit ("Lot") umfasst 100 Aktien. …