Elbstein AG: Barkapitalerhöhung mit dem Bruttoemissionsvolumen in Höhe von rund EUR 1,9 Mio. vollständig platziert



29.07.2025 / 13:53 CET/CEST

"NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE" Barkapitalerhöhung der Elbstein AG mit dem Bruttoemissionsvolumen in Höhe von rund EUR 1,9 Mio. vollständig platziert Aufgrund des am 14. Juli 2025 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots erhielten die bisherigen Aktionäre der Elbstein AG, Hamburg (ISIN: DE000A1YDGT7 / WKN: A1YDGT) die Möglichkeit, bis zu 1.021.282 neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 1,85 zu zeichnen. Die Barkapitalerhöhung wurde im Rahmen des Bezugsangebots (Bezug und Überbezug) sowie einer Privatplatzierung vollständig platziert. Das Bruttoemissionsvolumen beträgt rund EUR 1,9 Mio. Die Transaktion wurde von der Small & Mid Cap Investmentbank AG, München begleitet. "NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN"

Kontakt:

Dr. Olaf Hein

Vorstand

Elbstein AG

Telefon 040 30032350

Telefax 040 30032351

E-Mail: o.hein@elbstein.com



Ende der Insiderinformation



