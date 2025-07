Berlin (ots) -Zu den heute veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes zur Pflegeausbildung sagt der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Bernd Meurer:"Die Zahl der Pflegebedürftigen wächst und die Azubizahlen kommen nicht hinterher. Die Ausbildungszahlen in der Pflege entwickeln nach wie vor nicht annähernd die Dynamik, die wir brauchen. Das hat nichts mit der mangelnden Attraktivität des Pflegeberufes zu tun. Es ist nach wie vor die komplizierte generalistische Ausbildung, die nicht annähernd die Attraktivität der früheren Altenpflegeausbildung erreicht.Die Folge ist ein massiver Personalbedarf, der längst die Versorgung lähmt und für einen Rückbau an Angeboten sorgt. Die Einrichtungen suchen nicht mehr verzweifelt Personal, sie passen ihren Angebotsumfang den vorhandenen Kräften an. Die Folge: Jetzt suchen die Pflegebedürftigen und ihre Familien verzweifelt nach einem Heimplatz oder einem ambulanten Dienst.Der Schlüssel zur Sicherung des Personalbedarfs ist eine schnellere Anerkennung internationaler Kräfte. Mit der Kompetenzvermutung, die inzwischen von nahezu allen Seiten gefordert wird, könnten tausende Fachkräfte sofort in der Versorgung zur Verfügung stehen. Weitere kämen, weil die schnelle Arbeitsaufnahme ein attraktiver Standortfaktor ist.Akzeptiert es endlich: Der Zuwachs kommt durch Zuwanderung. Weg mit Bürokratie und Bedenken."Informationen zur Kompetenzvermutung: www.vdek.com/presse/pressemitteilungen/2024/fachkraeftemangel-pflege-kompetenzvermutung.htmlPressekontakt:Norbert Grote, bpa-Hauptgeschäftsführer, Tel.: +49 30 30 87 88-60, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/6086502