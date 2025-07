EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Vereinbarung

Berlin, Deutschland, 29. Juli 2025. Eckert & Ziegler (ISIN DE0005659700) und Archeus Technologies (Archeus), ein Unternehmen, das verschiedene radiopharmazeutische Therapien entwickelt, haben einen Rahmenvertrag über die Auftragsfertigung des neuartigen Wirkstoffs ART-101 geschlossen. Die Kooperation unterstützt die bevorstehende Phase-1-Studie von Archeus mit ART-101 in den Vereinigten Staaten. Die Herstellung erfolgt in der hochmodernen GMP-Anlage von Eckert & Ziegler in Boston, Massachusetts.



ART-101 ist eine Niedermolekulare Verbindung der nächsten Generation, die auf das prostataspezifische Membranantigen (PSMA) abzielt und für die Bildgebung und Behandlung von Prostatakrebs entwickelt wird. Präklinische Studien deuten darauf hin, dass ART-101 im Vergleich zu bestehenden PSMA-gerichteten Therapien eine verbesserte Pharmakologie und Verträglichkeit bieten könnte.



"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Archeus in der klinischen Entwicklung von ART-101", kommentierte Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender der Eckert & Ziegler SE. "Unsere GMP-zertifizierte Produktionsstätte in Boston ist optimal ausgestattet, um die Anforderungen von Archeus in der frühen Entwicklungsphase zu erfüllen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für die Weiterentwicklung innovativer zielgerichteter Radiotherapien durch erstklassige Fertigungs- und Versorgungsdienstleistungen."



"Die GMP-Infrastruktur, operative Zuverlässigkeit und Expertise von Eckert & Ziegler im Bereich der radiopharmazeutischen Herstellung ermöglichen es Archeus, ART-101 noch in diesem Jahr schnell und sicher in die erste Phase der klinischen Studien zu bringen", fügte Dr. Evan Sengbusch, Geschäftsführer von Archeus Technologies, hinzu.



Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein in den laufenden Bestrebungen beider Unternehmen, die Entwicklung zukunftsweisender Lösungen im Bereich der Radiopharmazeutika voranzutreiben. Eckert & Ziegler betreibt weltweit mehrere CMO-Standorte und bietet eine Reihe weiterer Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an, einschließlich der Lieferung hochwertiger Radioisotope.



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Kontakt

Eckert & Ziegler SE

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany

Jan Schöpflin, Marketing / Karolin Riehle, Investor Relations

jan.schoepflin@ezag.de / karolin.riehle@ezag.de

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138; www.ezag.de



