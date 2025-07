Reaktionsfähigkeit auf Marktanforderungen in Verbindung mit robusten technologischen Fortschritten live zu sehen auf der Black Hat USA stärkt die Marktführerschaft von Zero Networks

Zero Networks, ein führender Anbieter von Zero-Trust-Sicherheitslösungen, ist im EMA PRISM Report Microsegmentation vom Juni 2025 mit der Platin-Bewertung ausgezeichnet worden. "Platinum" ist die höchstmögliche Bewertung im PRISM-Report und basiert auf einer detaillierten Bewertung der folgenden Kriterien: Produkt und Funktionalität, Integration und Bedienbarkeit sowie Stärke und Reife. Der Bericht fasst die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale von Zero als Einfachheit und Effizienz, Echtzeit-Netzwerküberwachung und Skalierbarkeit zusammen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250729374987/de/

Zero Networks is bringing radically simple microsegmentation, their solution featured in a recent EMA PRISM Report, to Black Hat USA 2025.

Christopher Steffen, VP of Research bei EMA, erklärte: "Die Plattform zeugt von einem Engagement für kontinuierliche Weiterentwicklung mit Fokus auf skalierbare Lösungen, die den Komplexitäten moderner Netzwerkumgebungen gerecht werden. Mit einer starken Produktpalette und einer Vision, die dem wachsenden Bedarf an strengen Netzwerksicherheitsmaßnahmen entspricht, etabliert sich Zero Networks als reifer Akteur auf dem Markt."

Im Gegensatz zu herkömmlichen perimeterbasierten Sicherheitslösungen, die sich darauf konzentrieren, Bedrohungen fernzuhalten, geht die Mikrosegmentierung davon aus, dass Sicherheitsverletzungen auftreten können und werden. Sie zielt daher darauf ab, diese schnell innerhalb eines definierten Segments einzudämmen und so weitreichende Schäden zu verhindern. Zu den einzigartigen Funktionen von Zero gehören die automatisierte Erstellung und Bereitstellung von Richtlinien, eine agentenlose Architektur sowie eine dynamische und adaptive Verwaltung. Dies bedeutet eine schnellere Amortisation, reibungslose Bereitstellung und kontinuierlichen Schutz, der sich mit der Umgebung weiterentwickelt. Das vollständige Lösungsprofil von Zero Networks von EMA ist hier zum Download verfügbar.

"Zero Networks ist stolz darauf, im EMA PRISM Report für Mikrosegmentierung mit der Platin-Bewertung ausgezeichnet worden zu sein", kommentierte Benny Lakunishok, CEO von Zero Networks. "Während Wettbewerber große Teams und ständige Aufmerksamkeit benötigen, um nur einen teilweisen Schutz zu bieten, ist Zero Networks mit einer Lösung führend, die einfach zu implementieren, durchzusetzen und zu verwalten ist. Diese Anerkennung durch EMA spiegelt das Engagement unseres Teams wider, die Komplexität und den Betriebsaufwand für Sicherheitsteams zu reduzieren und Unternehmen jeder Größe endlich in die Lage zu versetzen, das volle Potenzial der Mikrosegmentierung auszuschöpfen."

Zero Networks ist live auf der Black Hat USA an Stand Nr. 2251

Zero Networks präsentiert auf der Black Hat USA 2025 (5. bis 7. August 2025) eine radikal einfache Mikrosegmentierung mit praktischen Demos, von Experten geleiteten Sessions und einem Stand mit entspannter Atmosphäre. Ziel ist es, zu zeigen, dass Sicherheit nicht chaotisch sein muss. Es bestehen mehrere Möglichkeiten, Zero Networks vor Ort auf der Black Hat zu erleben.

Besucher haben am Stand Nr. 2251 die Gelegenheit, die Lösungen von Zero in Aktion zu sehen, direkt Erfahrungen von Kunden zu hören und sich näher über die leistungsstarken Technologiepartnerschaften zu informieren. Zum Beispiel:

Visibility Map von Zero Networks (Mittwoch, 6. August, 17:00 17:15 Uhr) Erfahren Sie, wie Zero Networks die Regeln der Mikrosegmentierung neu schreibt und Visualisierung zu einem hilfreichen Tool für Validierung und Untersuchung macht und nicht zu einer Voraussetzung für die Implementierung. Dies ist eine Live-Demonstration der Visibility Map, einem intuitiven Tool, mit dem Unternehmen Netzwerkressourcen, Aktivitäten und Segmentierungsrichtlinien optimieren können.

Erfahren Sie, wie Zero Networks die Regeln der Mikrosegmentierung neu schreibt und Visualisierung zu einem hilfreichen Tool für Validierung und Untersuchung macht und nicht zu einer Voraussetzung für die Implementierung. Dies ist eine Live-Demonstration der Visibility Map, einem intuitiven Tool, mit dem Unternehmen Netzwerkressourcen, Aktivitäten und Segmentierungsrichtlinien optimieren können. Erweiterung der Mikrosegmentierung auf Kubernetes (Donnerstag, 7. August, 12:00 12:15 Uhr) Erfahren Sie aus erster Hand, wie Zero Networks mühelose Mikrosegmentierung in Kubernetes-Umgebungen ermöglicht. Erfahren Sie, wie die Lösung Ressourcen innerhalb des Clusters erkennt, interne und externe Aktivitäten überwacht und die Segmentierung über Workloads, Anwendungen und andere K8s-Entitäten hinweg durchsetzt.

Erfahren Sie aus erster Hand, wie Zero Networks mühelose Mikrosegmentierung in Kubernetes-Umgebungen ermöglicht. Erfahren Sie, wie die Lösung Ressourcen innerhalb des Clusters erkennt, interne und externe Aktivitäten überwacht und die Segmentierung über Workloads, Anwendungen und andere K8s-Entitäten hinweg durchsetzt. Better Together: Zero Networks Palo Alto Networks (Donnerstag, 7. August, 14:00 14:15 Uhr) - Erfahren Sie, wie Zero Networks und Palo Alto Networks gemeinsam eine leistungsstarke, integrierte Verteidigung bieten, die laterale Bewegungen und Ransomware blockiert und gleichzeitig die Sicherheitsinfrastruktur vereinfacht. Präsentiert von Jasmine Punia, Senior Product Manager bei Palo Alto Networks.

- Erfahren Sie, wie Zero Networks und Palo Alto Networks gemeinsam eine leistungsstarke, integrierte Verteidigung bieten, die laterale Bewegungen und Ransomware blockiert und gleichzeitig die Sicherheitsinfrastruktur vereinfacht. Präsentiert von Jasmine Punia, Senior Product Manager bei Palo Alto Networks. Vortrag zu Mikrosegmentierung: Sehen Sie Zero Networks am Mittwoch, 6. August, um 14:40 Uhr im Business Hall Theater E auf der Black Hat-Bühne CTO Amir Frankel und VP Customers Nicholas DiCola präsentieren: " The Microsegmentation Project You Can Actually Complete: Shifting Security's Burden Back to Attackers

Sehen Sie Zero Networks am Mittwoch, 6. August, um 14:40 Uhr im Business Hall Theater E auf der Black Hat-Bühne CTO Amir Frankel und VP Customers Nicholas DiCola präsentieren: " Happy Hour: Besuchen Sie Zero am Dienstag, 5. August, zur Happy Hour in der Sbar, Mandalay Bay (RSVP), oder entfliehen Sie dem Trubel der Messe und entspannen Sie sich in der "Zen Zone" des Stands mit Silent Disco.

Besuchen Sie Zero am Dienstag, 5. August, zur Happy Hour in der Sbar, Mandalay Bay (RSVP), oder entfliehen Sie dem Trubel der Messe und entspannen Sie sich in der "Zen Zone" des Stands mit Silent Disco. Terminvereinbarung und Präsentationsplan: Um einen Termin mit Zero Networks zu vereinbaren oder den täglichen Präsentationsplan für den Stand einzusehen, besuchen Sie bitte: zeronetworks.com/landing/zero-at-black-hat.

Wenn Sie nicht auf der Black Hat sind, können Sie eine selbstgeführte Produkttour durch die virtuelle, praktische Demo-Umgebung von Zero machen, um die radikal einfache Implementierung und die "Set-and-Forget"-Verwaltung zu erleben.

Über Zero Networks

Zero Networks ist ein Pionier im Bereich der automatisierten Mikrosegmentierung und Netzwerksicherheit. Unsere agentenlosen Mikrosegmentierungslösungen ermöglichen eine mühelose Bereitstellung und lernen und klassifizieren Endpunkte automatisch, um präzise Sicherheitsrichtlinien zu erstellen, die native Firewalls koordinieren. Durch die Verhinderung unbefugter lateraler Bewegungen, die Durchsetzung einer Just-in-Time-Mehrfaktor-Authentifizierung für privilegierten Zugriff und die Verbesserung des Schutzes kritischer Ressourcen ermöglichen wir es Unternehmen aller Branchen, ihre Sicherheitslage mit minimalem Aufwand zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter www.zeronetworks.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250729374987/de/

Contacts:

Medienkontakt

Taylor Hadley

LaunchTech Communications

taylor@golaunchtech.com

978-877-2113