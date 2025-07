Am Montag ist diese Aktie für die Ewigkeit im Kurs plötzlich deutlich angesprungen und zeigt im Chart ein deutliches Kaufsignal. Sollten Anleger diese Chance jetzt nutzen und bei dem Buy & Hold forever Titel zuschlagen? Die Aktie von Nike ist am Montag deutlich angesprungen. Bei der Aktie für die Ewigkeit zeigt sich dadurch ein deutliches Kaufsignal. Aktie für die Ewigkeit springt überraschend an Aber was ist eigentlich bei Nike passiert? Am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...