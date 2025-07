Übernahme: Gold- und Silberübernahme in Mexiko: Torex Gold legt 449 Mio. CAD auf den Tisch!

Anzeige / Werbung Schon im Juni hatte Torex sich Reyna Silver einverleibt Eine weitere Übernahme im Edelmetallsektor steht an! Torex Gold Resources (WKN A2AMAJ) will sich Prime Mining (WKN A2PRDW) sichern, den Besitzer des Gold- und Silberprojekts Los Reyes in Mexico. Dafür ist man bereit 449 Mio. CAD in Aktien zu bezahlen. Ziel der Akquisition ist es für Torex, das mittel- und langfristige Wachstumspotenzial zu erhöhen, indem man ein qualitativ hochwertiges Projekt erwirbt, dass sich bereits in einer fortgeschrittenen Explorations- bzw. in der Entwicklungsphase befinde. Schon im Juni hatte Torex sich Reyna Silver einverleibt, was den Kanadiern Zugriff auf Explorationsprojekte in einer frühen Erkundungsphase gewährte. Das Los Reyes-Projekt von Prime Mining liegt im mexikanischen Sinaloa und soll eine wichtige Ergänzung der Projekt-Pipeline von Torex werden. Insgesamt weist es, über- und untertage, eine Ressource von 1,5 Mio. Unzen Gold und 54 Mio. Unzen Silber in der Kategorie angezeigt sowie 538.000 Unzen Gold und 21,6 Mio. Unzen Silber in der Kategorie geschlussfolgert auf. Damit würden die Goldressourcen von Torex (gemessen und angezeigt) um 32% auf 6,2 Mio. Unzen steigen und in der Kategorie geschlussfolgert um 44% auf 1,8 Mio. Unzen. Darüber hinaus steigt der Silberanteil der Torex-Ressourcen mit der Prime-Akquisition erheblich. Torex betreibt den Minenkomplex südwestlich von Mexiko City und produziert dort mehr als 450.000 Unzen Gold pro Jahr. Damit ist Torex der größte Goldproduzent Mexikos - zumal Ende 2026 eine weitere Lagerstätte in Produktion gebracht werden soll. Der Deal mit Prime sieht jetzt vor, dass die Prime-Aktionäre 0,06 Torex-Aktien pro eigener Aktie erhalten. Das sind ungefähr 10,5 Mio. neue Torex-Aktien oder 10,7% des Unternehmens. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

