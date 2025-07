Hamburg (ots) -In der dritten Pilotfolge beschäftigt sich das "KLAR"-Team mit den gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Warum wandelte sich die öffentliche Debatte nach einer Phase großer Solidarität zu Beginn der Pandemie in eine scharfe gesellschaftliche Auseinandersetzung - mit Folgen, die bis heute nachwirken? Die dritte Ausgabe präsentiert Julia Ruhs am 30. Juli auf dem YouTube-Kanal der tagesschau, in der ARD-Mediathek und im NDR Fernsehen (22.00 Uhr)."KLAR" hat Betroffene und Akteure der Coronazeit interviewt, darunter den damaligen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, die damalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats Alena Buyx, den ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse und den Hamburger Virologen Jonas Schmidt-Chanasit. Prominente Kritiker wie der Welt-Herausgeber Ulf Poschardt und der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer erklären, wie sie heute fünf Jahre danach auf diesen Konflikt zurückschauen. Die Folge dokumentiert auch, wie Schweden, das damals einen anderen Weg einschlug, heute im Vergleich dasteht. "KLAR" hat dazu den damaligen schwedischen Chefepidemiologen Anders Tegnell interviewt.Das Format von NDR und BR zeigt, dass auch fünf Jahre nach Beginn der Pandemie die Wunden der Coronazeit noch nicht verheilt sind. Eine Familie, die sich gegen das Impfen entschieden hat, fühlt sich noch heute von der Gesellschaft ausgegrenzt. Junge Menschen beklagen den Verlust an Teilhabe und beschreiben den schwierigen Weg zurück in die Normalität."KLAR" ist als Pilotprojekt mit drei Folgen konzipiert. Nach der Veröffentlichung der dritten Folge beginnt nun wie geplant die Evaluierung des Projekts. Über die weitere Entwicklung des Formats wird entschieden, sobald dieser Prozess abgeschlossen ist.Sendedaten: 30. Juli, YouTube Kanal der tagesschau, ARD Mediathek sowie NDR Fernsehen (22.00 Uhr).Hinweis an die Medien: Die Folge steht ab sofort im digitalen NDR Pressebereich zum Vorabschauen bereit (NDR.de/presse).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6086525