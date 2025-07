KMU-Anleihemarkt im ersten Halbjahr 2025

Trotz geopolitischer Unsicherheiten und eines anspruchsvollen Marktumfelds zeigt sich der deutsche KMU-Anleihemarkt im ersten Halbjahr 2025 weiterhin stabil mit teils positiven Entwicklungen, wie die neueste Halbjahresanalyse der IR.on AG zeigt. So wurden laut Studie im ersten Halbjahr 2025 am deutschen KMU-Anleihemarkt insgesamt 11 Anleihen mit einem platzierten Gesamtvolumen von 464 Mio.?Euro emittiert (+15?% ggü. H1 2024). Die durchschnittliche Platzierungsquote ist dabei deutlich auf 83?% (5 Anleihen wurden vollständig platziert) gestiegen, der durchschnittliche Zinskupon ist im Vergleich zum Vorjahr auf 7,18?% p.a. (H1 2024: 8,87?%) gesunken. Zudem zeigt sich der Markt in diesem Jahr wieder deutlich breiter aufgestellt als in den Vorjahren, so verteilen sich die neuen Anleihe-Emissionen auf acht verschiedene Branchen. Das ausgefallene Volumen bleibt laut Studie mit lediglich 10 Mio.?Euro äußerst gering, und auch das Restrukturierungsvolumen hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verringert (87?Mio.?Euro in H1 2025 vs. 282?Mio.?Euro in H1 2024).

INFO: Die vollständige IR.on-Halbjahresstudie 2025 zum KMU-Anleihemarkt finden Sie hier

Es folgt eine Zusammenfassung der Studie:

STUDIE der IR.on AG:

Positive Entwicklung des KMU-Anleihemarkts im ersten Halbjahr 2025: Steigende Platzierungsquote, sinkende Kupons

- 11 Emissionen mit einem platzierten Volumen von 464 Mio. Euro, Steigerung um 15 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

- Durchschnittlicher Kupon mit 7,18 % p.a. deutlich unter Vorjahreszeitraum (8,87 % p.a.)

- Energiesektor fällt ab: Hohe Branchendiversifikation bei Anleiheemittenten

- Ausgefallenes Anleihevolumen in H1 2025 bei lediglich 10,0 Mio. Euro

- KMU-Anleiheemittenten schneiden bei IR.score deutlich besser ab - höhere Zahl ...

