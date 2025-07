Solana Token-Verteilung enthüllt: Die wahren Besitzverhältnisse von SOL

Solana gehört auch im Jahr 2025 weiterhin zu den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung und behauptet sich als zentraler Baustein im Layer-1-Segment. Verschiedene Indikatoren sprechen dafür, dass die Blockchain langfristig gut aufgestellt ist. Ein dennoch relevanter Aspekt für eine fundierte Bewertung ist die Tokenverteilung, denn wer wie viele SOL hält, sagt viel über die Dezentralität und Marktstabilität aus.

Zentrale Akteure kontrollieren über 20 Prozent des SOL-Umlaufs

Transparenz über die Besitzverhältnisse einer Kryptowährung ist essenziell, um ihre Dezentralität, Marktstabilität und Verwundbarkeit gegenüber Machtkonzentration einschätzen zu können. Aktuell liegt das zirkulierende Angebot von Solana bei rund 606 Millionen SOL. Neue Onchain-Analysen zeigen, dass etwa 71 Prozent des zirkulierenden Angebots gestaked sind - deutlich mehr als bei Ethereum. Dabei delegiert allein die Solana Foundation rund 6,6 Prozent an über 500 Validatoren.

Einige zentrale Plattformen dominieren dennoch den Besitz erheblich. Laut Arkham Intelligence hält allein Coinbase rund 4,7 Prozent der Gesamtmenge, während Binance, Upbit, Kraken und andere Börsen zusammen auf weitere signifikante Anteile kommen. Insgesamt kontrollieren zentrale Akteure wohl mehr als 20 Prozent des Umlaufs. Zugleich zeigt sich eine starke Konzentration: Die obersten 0,33 Prozent aller Wallets besitzen über die Hälfte des gesamten Angebots, während der Großteil der Wallets - rund 97 Prozent - weniger als 1.000 SOL hält.

Wachsende institutionelle Präsenz und Basisadoption

Die Glassnode-Metrik zeigt einen bemerkenswerten Trend: Die Zahl der Solana-Adressen mit einem Guthaben von mindestens 1.000 SOL ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen und liegt mittlerweile bei über 22.000. Bei einem aktuellen Kurs von rund 185 US-Dollar entspricht eine einzelne dieser Adressen einem Mindestwert von 185.000 US-Dollar. Dieser Trend deutet auf eine wachsende Präsenz institutioneller Akteure im Solana-Ökosystem hin.

Gleichzeitig befindet sich die Anzahl der Solana-Adressen mit einem Guthaben größer null ebenfalls in einem klaren Aufwärtstrend und überschreitet inzwischen die Marke von 900 Millionen. Dies ist ein starkes Signal für die wachsende Adoptionsrate im Solana-Ökosystem. Während institutionelle Investoren zunehmend große SOL-Bestände akkumulieren, zeigt diese Metrik, dass auch der breite Markt immer aktiver wird und Solana sich zu einer Blockchain mit wachsender Basisbeteiligung entwickelt.

