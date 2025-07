München (ots) -- Neues Headquarter: Interhyp verlässt nach über 20 Jahren die Parkstadt Schwabing und bezieht rund 9.000 m² im Neubau i8 im Münchner Werksviertel.- Nachhaltigkeit im Fokus: Das i8 ist ein Holz-Hybrid-Gebäude mit LEED-Platin-Zertifizierung - ein starkes Zeichen für umweltbewusstes Bauen und Arbeiten.- Neues Arbeitsumfeld: Flexible, innovative Raumkonzepte und inspirierende Architektur schaffen ein modernes berufliches Zuhause für rund 650 Mitarbeitende.Nach über zwei Jahrzehnten in der Parkstadt Schwabing hat die Interhyp Gruppe ihr neues Headquarter im Münchner Werksviertel bezogen. Rund 650 Mitarbeitende aus Unternehmenszentrale, Niederlassung und Digitalcampus finden ab sofort im innovativen Bürogebäude i8 ein neues berufliches Zuhause.Mit dem Einzug ins i8 schlägt die Interhyp Gruppe ein neues Kapitel auf - architektonisch, ökologisch und kulturell. "Das i8 ist nicht nur ein hochmodernes Gebäude in einem der angesagtesten Viertel Münchens - es ist ein Ort, der perfekt unsere Werte widerspiegelt und Raum für Austausch, Innovation und nachhaltiges Wachstum bietet", erklärt Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe.Neuer Standort: Nachhaltigkeit als EntscheidungskriteriumFür Interhyp war Nachhaltigkeit ein zentrales Kriterium bei der Wahl des neuen Standorts. Das i8 überzeugt durch seine innovative Holz-Hybrid-Bauweise, die rund 50 % weniger CO2 verursacht als herkömmliche Bauformen. Der Mietvertrag wurde als sogenannter Green Lease abgeschlossen - mit klaren Zielen zur Reduktion des Energieverbrauchs und zur kontinuierlichen Optimierung des CO2-Fußabdrucks. "Mit unserem Umzug ins i8 unterstreichen wir unsere Ambitionen in puncto Nachhaltigkeit", so Utecht. "Wir möchten als Interhyp unseren Beitrag zu diesem gesellschaftlich so wichtigen Thema leisten. Das i8 spielt dabei eine zentrale Rolle."i8: Raum für Begegnung und RückzugDie rund 9.000 m² große Bürofläche im i8 bietet ein durchdachtes Raumkonzept, das auf die Bedürfnisse moderner Arbeitswelten zugeschnitten ist. Großzügige Meetingzonen, flexible Besprechungsräume, ein Auditorium für Veranstaltungen sowie Rückzugsorte wie Telefonboxen und Einzelarbeitsplätze schaffen die Balance zwischen Austausch und Konzentration. Ergänzt wird das Angebot durch Coffee Points, eine große Gemeinschaftsküche und eine Dachterrasse mit Alpenblick."Das Büro bleibt für uns - auch in einem hybriden Arbeitsmodell - der zentrale Ort für Zusammenkunft, Kultur und Identität. Das i8 bietet dafür die perfekte Umgebung", ist Utecht überzeugt.Arbeiten im lebendigen WerksviertelDas Werksviertel zählt heute zu Münchens spannendsten Stadtteilen - mit Kultur, Gastronomie, Start-ups und Freizeitangeboten. Für Utecht kommt hinzu: "Das i8 liegt direkt am Ostbahnhof und ist hervorragend an den Nah- und Fernverkehr angebunden - ein klarer Vorteil für unsere Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitenden."Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2024 ein Finanzierungsvolumen von 22,4 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 140 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent.Pressekontakt:Heidi Galli Zugaro, Unternehmenssprecherin, Interhyp AG, August-Everding-Straße 24, 81671 München, Telefon: +49 (89) 20307 1296, E-Mail: presse@interhyp.de; https://www.interhyp.deOriginal-Content von: INTERHYP AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12620/6086572