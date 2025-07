Für die deutschen Rüstungswerte Rheinmetall, Renk und Hensoldt geht es am Dienstag leicht nach oben. Doch der Schein trügt - am charttechnischen Horizont ziehen bereits erste Wolken auf. Und auch diese Termine sollten Anleger schon jetzt im Hinterkopf behalten. DER AKTIONÄR wirft einen Blick auf die Chartbilder.Seit der Empfehlung im Jahr 2022 hat die Rheinmetall-Aktie beeindruckende 967 Prozent zugelegt. Am Dienstag geht es erneut um rund drei Prozent nach oben. Auch Renk setzt seinen Aufwärtstrend ...

