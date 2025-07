wO Börsenlounge: Advantest | Suess | HeidelbergerDruck - Hat Buffett die falsche Aktie verkauft?

Warren Buffett steht heute gleich zwei Mal im Rampenlicht. Zum einen reduziert Berkshire Hathaway seinen Anteil an Verisign deutlich und zum anderen enttäuscht seine Beteiligung Whirlpool mit den Zahlen. Unterwasserdrohnen, auch autonome oder ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge (AUVs bzw. ROVs), revolutionieren derzeit die maritime Welt - vom Meeresboden bis zur militärischen Überwachung. Ausgestattet mit modernster Sensorik, Sonartechnik und KI-gestützter Navigation können sie kilometerweit tauchen, hochauflösende Bilder liefern und dabei in gefährliche oder schwer zugängliche Regionen vordringen. Besonders in der Tiefsee-Erkundung, bei Offshore-Wartungen oder in der Umweltforschung …

