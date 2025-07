Leipzig (ots) -Bessere Voraussetzungen kann ein MDR-Musiksommer nicht haben: Dank der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 liegt ein besonderer, kultureller "Duft" in der Luft und auch aus einem größeren Blickwinkel ein besonderes Augenmerk auf der Region Chemnitz/Erzgebirge. Wir möchten diesen positiven Effekt mit einem bunten und weltoffenen Konzert "made in Chemnitz" verstärken.Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer eröffnet den MDR-Musiksommer 2025 und spricht ein Grußwort. Anschließend findet das festliche Eröffnungskonzert "Von Chemnitz in die Welt" mit dem MDR-Sinfonieorchester, der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz, der Sopranistin Theodora Baka und dem Bandoneonspieler Omar Massa statt. Unter der Leitung von Marcus Meckel erklingen Werke von südamerikanischen Komponisten, u. a. von Arturo Márquez und Astor Piazzolla.Dazu möchten wir Sie herzlich als Medienvertreterinnen und -vertreter einladen.Datum: 08.08.2025Zeit: 20:00 UhrOrt: Theaterplatz, 09111 ChemnitzBitte melden Sie sich dafür bis zum 4. August 2025 verbindlich an unter: https://www.mdrevents.de/musiksommer_medienDer 34. MDR-Musiksommer findet vom 8. August bis zum 7. September 2025 statt. In 25 Konzerten an 23 Spielorten gastiert das Festival in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Details zum MDR-Musiksommer finden Sie hier: MDR-Musiksommer: Alle Informationen zu Terminen, Künstlerinnen und Künstlern, Programmen und Tickets | MDR.DE (https://www.mdr.de/musiksommer/index.html)Medienkontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Alexander Hiller, Telefon: +49 341 300 6472, E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6086603