Eschborn (ots) -Ständig auf die Toilette und Brennen beim Wasserlassen - es ist mal wieder soweit, die nächste Blasenentzündung kündigt sich an. Vor allem Frauen sind davon betroffen, jede vierte Frau sogar mehrmals im Jahr. Eine aktuelle apothekenbasierte Bobachtungsstudie zeigt, wie das pflanzliche Arzneimittel ANGOCIN® Anti-Infekt N mit Senfölen aus Kapuzinerkresse und Meerrettich unter realen Alltagsbedingungen effektiv helfen kann [1]. Rund 97 % der Teilnehmer waren mit der Behandlung zufrieden oder mehr als zufrieden und würden das Phytotherapeutikum bei der nächsten Blasenentzündung wieder einnehmen. Nahezu drei Viertel der Patienten konnten dank der Pflanzenkombination auf ein Antibiotikum verzichten. Diese Ergebnisse stimmen mit früheren Untersuchungen [2,3] überein und bestätigen erneut: Bei einer Entzündung der Blase stellt das pflanzliche Arzneimittel aus Kapuzinerkresse und Meerrettich eine wirkungsvolle und gut verträgliche Behandlungsmöglichkeit dar.Erste Besserung schon nach dem 1. BehandlungstagInsgesamt wurden Daten von 113 Patienten mit Blasenentzündung ausgewertet, die über einen Zeitraum von zwei Wochen realistische Einblicke aus dem Patientenalltag liefern. Nahezu ein Drittel der Betroffenen litt dabei an einer wiederkehrenden Blasenentzündung. Die Ergebnisse zeigen, dass bei 43,4 % der Teilnehmer eine spürbare Linderung der typischen Beschwerden bereits innerhalb der ersten beiden Behandlungstage auftrat; bei 23,3 % sogar bereits während des ersten Behandlungstages. Außerdem war zu beobachten: Je mehr Tabletten täglich eingenommen wurden, desto früher setzte die Besserung der Symptome ein.Wirksame Alternative zu AntibiotikaInsgesamt waren 96,5 % der Patienten mit der Wirkung der Behandlung zufrieden oder mehr als zufrieden und würden das Arzneimittel aus Kapuzinerkresse und Meerrettich bei der nächsten Blasenentzündung wieder anwenden. Nur 1,2 % der Befragten brachen die Therapie aufgrund geringer Verträglichkeit ab. Besonders vielversprechend: 73 % benötigten kein zusätzliches Antibiotikum und das, obwohl 31,8 % der Teilnehmer unter einer wiederkehrenden Blasenentzündung litten. Das ist gerade für diese Gruppe, die aufgrund ihrer ständigen Beschwerden nach wirksamen und gut verträglichen Alternativen zu Antibiotika sucht, von besonderer Bedeutung. Außerdem bestätigt es den Ansatz, dass wirksame Pflanzenarzneien bei unkomplizierten Infektionen wie Blasenentzündungen ein wichtiger Schritt sind, um der Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen entgegenzuwirken. Dementsprechend wird auch in der für Ärzte wichtigen Behandlungsleitlinie der Nutzen einer Kombination aus Kapuzinerkresse und Meerrettich zur Vermeidung von wiederkehrenden Blasenentzündungen beschrieben [4].Wissenschaft bestätigt PflanzenkraftDie Ergebnisse der apothekenbasierten Bobachtungsstudie stimmen mit früheren wissenschaftlichen Untersuchungen überein, die ebenfalls zeigen konnten, dass die Kombination aus Kapuzinerkresse und Meerrettich (in ANGOCIN® Anti-Infekt N) die Beschwerden von Blasenentzündungen wirkungsvoll lindert und auch erneute Infektionen um 44 % seltener auftreten [2,3,5]. Der entscheidende Vorteil des pflanzlichen Arzneimittels liegt in seiner Dreifach-Wirkung: Die darin enthaltenen Senföle wirken auf mehreren Ebenen gleichzeitig - sie hemmen Entzündungen, bekämpfen schädliche Bakterien und können sogar verhindern, dass diese sogenannte Biofilme bilden [6-12]. Diese schützenden Schleimhüllen gelten als Hauptursache für wiederkehrende Infektionen. Und: Die Entstehung von Resistenzen - die bei Antibiotika ein immer größeres Problem darstellen - ist bei den pflanzlichen Senfölen aufgrund ihrer vielfältigen Wirkweise kaum zu befürchten.ANGOCIN® Anti-Infekt N jetzt in neuem PackungsdesignDas bewährte und einzigartige Arzneimittel aus Kapuzinerkresse und Meerrettich zur Behandlung von unkomplizierten Infektionen der ableitenden Harnwege und der Atemwege ist jetzt in neuem, modernen Packungsdesign erhältlich.Die Literaturquellen 1 bis 12 können angefordert werden bei etzel@cgc-pr.com__________________________________________________________________________Redaktioneller Hinweis: geschlechtsneutrale FormulierungAusschließlich zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Pressemeldung auf die geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. ANGOCIN® Anti-Infekt N
Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Beschwerden bei akuten entzündlichen Erkrankungen der Bronchien, Nebenhöhlen und ableitenden Harnwege. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. Stand 02/20.