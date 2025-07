NEW YORK (dpa-AFX) - Wichtige US-Aktienindizes sind am Dienstag im frühen Handel auf Rekordhöhen gestiegen. Der Leitindex Dow Jones Industrial blieb wie schon am Vortag etwas hinter dem marktbreiten S&P 500 und dem von Technologieaktien dominierten Nasdaq 100 zurück.

Bislang sei die Saison der Quartalsbilanzen von US-Unternehmen von positiven Überraschungen geprägt, sagte Aktienmarkt-Strategin Gina Martin Adams von Bloomberg Intelligence. Sie räumte ein, dass die Marktprognosen vor dem Beginn der Berichtssaison zu niedrig gewesen seien.

Der S&P-500-Index gewann im frühen Handel 0,2 Prozent auf 6.400 Punkte. Der Nasdaq 100 stieg um 0,5 Prozent auf 23.481 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial lag mit 44.826 Punkten moderat im Minus./bek/he

