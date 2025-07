WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Juli unerwartet deutlich aufgehellt. Der Konsumindikator sei um 2,0 Punkte auf 97,2 Punkte gestiegen, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg auf 96,0 Punkte gerechnet. Zudem wurde der Vormonatswert von 93,0 Punkte auf 95,2 Punkte nach oben revidiert.

Merklich verbessert haben sich die Erwartungen der Verbraucher. Die Beurteilung der aktuellen Lage verschlechterte sich hingegen.

"Im Juli ließ der Zukunftspessimismus etwas nach, was zu einer leichten Verbesserung des allgemeinen Vertrauens führte", kommentierte Stephanie Guichard, Volkswirtin beim Conference Board. "Alle drei Komponenten des Erwartungsindex verbesserten sich, wobei die Verbraucher weniger pessimistisch hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsbedingungen und der Beschäftigungslage waren und optimistischer hinsichtlich ihres zukünftigen Einkommens./jsl/he