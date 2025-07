DJ Britische Kartellbehörde startet Untersuchung zu DHL/Evri-Deal

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die britische Kartellbehörde CMA hat offiziell mit der Untersuchung der Fusion von DHL eCommerce UK mit dem britischen Paketdienstleister Evri begonnen. Wie die Competition and Markets Authority (CMA) mitteilte, prüft sie, ob der Zusammenschluss zu einer Beeinträchtigung des Wettbewerbs auf ihren Märkten führen wird. Vergangenen Monat hatte die britische Behörde um Stellungnahmen gebeten und mitgeteilt, sie wolle bis 25. September entscheiden, ob sie die Transaktion genehmigen oder eine vertiefte Untersuchung einleiten wird. Die Unternehmen können auch Zugeständnisse machen, zum Beispiel bestimmte Vermögenswerte verkaufen oder Investitionsverpflichtungen eingehen, um etwaige Wettbewerbsbedenken der CMA zu zerstreuen.

Weder DHL noch Evri kamen unmittelbar der Bitte um Stellungnahme gegenüber Dow Jones Newswires nach.

Der Bonner Logistikkonzern gab Mitte Mai bekannt, dass er eine "bedeutende Minderheitsbeteiligung" an der Evri-Gruppe erwirbt, mit mehreren Optionen zur Stärkung der Beziehungen. Zudem bringt DHL das britische Geschäft DHL eCommerce UK in ein neues Gemeinschaftsunternehmen mit Evri ein. Verkäufer ist ein von Apollo Capital Management verwalteter Fonds, der weiterhin die Anteilsmehrheit an Evri halten soll. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. Das fusionierte Unternehmen sei in der Lage, jährlich mehr als 1 Milliarde Pakete und weitere 1 Milliarde Geschäftsbriefe auszuliefern, erklärte DHL damals. Sollte der Deal zustande kommen, wird Evri seine Kernmarke beibehalten. DHL eCommerce soll künftig in Großbritannien unter Evri Premium - ein Netzwerk von DHL eCommerce firmieren.

