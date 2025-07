Durch die Kooperation werden hochauflösende Basiskarten zur Unterstützung von Wirtschaftswachstum und Innovation auf dem gesamten Kontinent erstellt

Esri, der Weltmarktführer auf dem Gebiet der Location Intelligence, hat eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit Space42 und Microsoft zur Unterstützung der Map Africa Initiative unterzeichnet. Bei dem Projekt handelt es sich um eine auf fünf Jahre angesetzte Initiative zur Erstellung der bisher umfassendsten Basiskarte von Afrika. Die Initiative wird hochauflösende, skalierbare räumliche Geodaten für alle 54 afrikanischen Länder bereitstellen und es sollen mehr als 1,4 Milliarden Menschen davon profitieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250729620056/de/

Esri President Jack Dangermond and Space42 CEO Hasan Al Hosani sign a Memorandum of Understanding (MOU) at the Esri User Conference.

Viele der offiziellen Karten Afrikas sind fragmentiert, nicht mehr aktuell oder schwer zugänglich, weshalb Regierungen und Unternehmen wichtige Entscheidungen auf der Grundlage ungenauer oder unvollständiger Daten treffen müssen. Dies hat zu Herausforderungen bei der Infrastrukturentwicklung sowie zu Defiziten bei Investitionen und Institutionen geführt. Die Gemeinschaftsinitiative von Esri, Space42 und Microsoft wurde Anfang Juli auf der Esri User Conference 2025 in San Diego, Kalifornien, formalisiert. Ziel der Kooperation ist es, die institutionellen Kapazitäten für afrikanische Länder zu erhöhen, indem lokal verwaltete räumliche Geodaten zur Verfügung gestellt werden, damit Regierungen, Unternehmen und Gemeinschaften intelligentere Entscheidungen treffen können.

"Wir sind stolz darauf, die Map Africa Initiative im Rahmen einer Kooperation mit Space42 zu unterstützen", so Jack Dangermond, President von Esri. "Aus Satellitenbildern detaillierte, genaue Basiskarten im kontinentalen Maßstab zu machen, erfordert eine fortschrittliche Geodaten-Technologie und professionelle Produktionsabläufe. Dies sind genau die Fähigkeiten, die bei ähnlichen nationalen und regionalen Kartierungsprojekten auf der ganzen Welt zum Einsatz kamen. Mit Map Africa leisten wir einen Beitrag, um eine fundamentale Ressource zu schaffen, die die Infrastrukturplanung, das Wirtschaftswachstum und die nachhaltige Entwicklung auf dem gesamten Kontinent fördern wird."

Space42, ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges KI- und Weltraumtechnologieunternehmen, wird das Fundraising und das Projektmanagement übernehmen und Satellitendaten zur Verfügung stellen. Esri wird mit seinen Kompetenzen in den Bereichen GeoAI und Fernerkundung die Arbeitsabläufe zur Erstellung von Basiskarten orchestrieren und regionale Hubs unterstützen, um lokale Teams auszubilden und langfristige Kapazitäten aufzubauen. Microsoft wird über Azure die sichere Cloud-Infrastruktur und das KI-Framework bereitstellen, die zur Unterstützung der Datenverarbeitung, des Austauschs und der Integration in einem so großem Maßstab erforderlich sind.

"Partnerschaften einzugehen gehört zur DNA der Vereinigten Arabischen Emirate und ist von zentraler Bedeutung für die Arbeitsweise von Space42", sagte Hasan Al Hosani, CEO von Smart Solutions bei Space42. "Diese Kooperation mit Microsoft und Esri geht über das Technische hinaus, sie ist strategisch. Sie fördert die unternehmerischen Prioritäten von Space42, stärkt unsere Rolle als vertrauenswürdiger Partner von Regierungen und verschafft Gemeinden in ganz Afrika erhebliche Vorteile. Genaue, qualitativ hochwertige Karten und darauf aufbauende Informationslösungen sind für Wachstum, Resilienz und integrative Innovation unerlässlich, denn mit zuverlässigen Daten können Gemeinschaften und Volkswirtschaften gedeihen."

Die Initiative soll langfristige Werte in verschiedenen Sektoren freisetzen, darunter:

Häfen und Logistik : Verbesserte Karten von Gelände und Infrastruktur werden die Routenplanung verbessern und Ineffizienzen reduzieren.

: Verbesserte Karten von Gelände und Infrastruktur werden die Routenplanung verbessern und Ineffizienzen reduzieren. Erneuerbare Energien : Modelle zur Standortwahl werden die Bereitstellung von Solar- und Windenergie optimieren.

: Modelle zur Standortwahl werden die Bereitstellung von Solar- und Windenergie optimieren. Sicherheit und Katastrophenschutz : Regierungen werden Werkzeuge zur Überwachung von Grenzen, zur Verwaltung von Ressourcen und zur Koordinierung von Notfallmaßnahmen erhalten.

: Regierungen werden Werkzeuge zur Überwachung von Grenzen, zur Verwaltung von Ressourcen und zur Koordinierung von Notfallmaßnahmen erhalten. Intelligente Städte und digitale Volkswirtschaften: Genaue Karten werden die Stadtplanung, öffentliche Dienste und die Bereitstellung von Technologien unterstützen.

Die Daten von Map Africa werden in Lizenz an die nationalen Regierungen weitergegeben, wodurch die nationalen Kartierungsagenturen Eigentümer der Daten werden und diese langfristig aktualisieren können. Im Laufe der Zeit wird die Initiative außerdem ein neues kommerzielles Ökosystem von afrikanischen Startups unterstützen. Die Daten werden in den von G42 und Microsoft verwalteten Rechenzentren auf dem ganzen Kontinent gespeichert werden.

Weitere Informationen über die Rolle von Esri in der Map Africa Initiative erhalten Sie unter esri.com/about/newsroom/arcnews/in-africa-sustainable-development-hinges-on-having-accurate-basemaps.

Über Esri

Esri, der Weltmarktführer für GIS-Software (Geographic Information System), Location Intelligence und Mapping, unterstützt seine Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen und somit ihre Betriebs- und Geschäftsergebnisse zu verbessern. Software Esri wurde 1969 in Redlands, Kalifornien, USA, gegründet und wird in Hunderttausenden von Unternehmen und Organisationen weltweit eingesetzt, so zum Beispiel in Fortune-500-Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützigen Einrichtungen und Universitäten. Esri verfügt über regionale Niederlassungen, internationale Vertriebspartner und Partner, die in über 100 Ländern auf sechs Kontinenten lokalen Support bieten. Mit seinem zukunftsweisenden Engagement für Geodaten-Technologie und -Analytik entwickelt Esri die innovativsten Lösungen, die einen geografischen Ansatz nutzen, um einige der komplexesten Probleme der Welt zu lösen, indem sie diese in den maßgebenden Kontext des Standorts stellen. Besuchen Sie uns unter esri.com.

Copyright 2025 Esri. Alle Rechte vorbehalten. Esri, das Esri-Globus-Logo, ArcGIS, The Science of Where, esri.com und @esri.com sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von Esri in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Gemeinschaft oder bestimmten anderen Gerichtsbarkeiten. Andere hier erwähnte Unternehmen und Produkte oder Dienstleistungen können Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Markeninhaber sein.

Über Space42

Space42 (ADX: SPACE42) ist ein KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das Satellitenkommunikation, Geodatenanalyse und künstliche Intelligenz integriert, um die Welt aus dem All zu erkunden. Das 2024 aus der erfolgreichen Fusion von Bayanat und Yahsat hervorgegangene Unternehmen Space42 kann dank seiner globalen Reichweite die sich schnell entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden, die aus Regierungen, Unternehmen und Gemeinden bestehen, erfüllen. Space42 umfasst zwei Geschäftsbereiche: Space Services und Smart Solutions. Der Schwerpunkt von Space Services liegt auf dem vorgelagerten Satellitenbetrieb für feste und mobile Satellitendienste. Smart Solutions integriert die Erfassung und Verarbeitung von Geodaten mit KI, um für die Entscheidungsfindung wichtige Informationen zu liefern, das Situationsbewusstsein zu verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Zu den Hauptaktionären gehören G42, Mubadala und IHC.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.space42.ai; folgen Sie uns auf X: @space42ai

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250729620056/de/

Contacts:

Jo Ann Pruchniewski

Public Relations, Esri

Mobil: 301-693-2643

E-Mail: jpruchniewski@esri.com