ROUNDUP: IWF rechnet 2025 mit Mini-Wachstum in Deutschland

WASHINGTON - Geringere US-Zölle als befürchtet und das Milliardenpaket für Infrastruktur und Verteidigung lassen den Internationalen Währungsfonds (IWF) optimistischer auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland blicken. Die Bundesrepublik dürfte im laufenden Jahr nun ein Mini-Wachstum von 0,1 Prozent erzielen, wie der IWF mitteilte. Zuvor hatte der Währungsfonds mit Sitz in Washington noch eine Stagnation prognostiziert. Für 2026 bleibt die Organisation bei ihrer Prognose von 0,9 Prozent Zuwachs.

USA: Verbrauchervertrauen hellt sich unerwartet deutlich auf

WASHINGTON - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Juli unerwartet deutlich aufgehellt. Der Konsumindikator sei um 2,0 Punkte auf 97,2 Punkte gestiegen, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg auf 96,0 Punkte gerechnet. Zudem wurde der Vormonatswert von 93,0 Punkte auf 95,2 Punkte nach oben revidiert.

EZB: Kurzfristige Inflationserwartungen der Verbraucher gehen weiter zurück

FRANKFURT - In der Eurozone sind die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher im Juni erneut gesunken. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 2,6 Prozent, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Im Mai hatte die Inflationserwartung bei 2,8 Prozent gelegen und im April bei 3,1 Prozent. Die Inflationserwartung für die nächsten drei Jahre verharrte hingegen auf 2,4 Prozent.

Kreml: Trumps Äußerung zur Kenntnis genommen



MOSKAU - Der Kreml will neue Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump nicht weiter kommentieren. "Wir haben die gestrige Äußerung von Präsident Trump zur Kenntnis genommen", sagte Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

Forscher: Trendwende bei Arbeitslosigkeit möglich



NÜRNBERG - Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sieht gute Chancen für eine Trendwende am Arbeitsmarkt. Das monatlich erstellte Arbeitsmarktbarometer des IAB erreichte im Juli erstmals seit zehn Monaten wieder die neutrale Marke von 100 Punkten, wie das Institut in Nürnberg bekanntgab. Zuvor hatte es längere Zeit unterhalb dieses Wertes verharrt, was auf eine negative Entwicklung hindeutete.

Spaniens Wirtschaft bleibt auf stabilem Wachstumskurs



MADRID - Spaniens Wirtschaft hat im Frühjahr überraschend an Fahrt gewonnen und sich damit auf einem stabilen Wachstumskurs gehalten. Im zweiten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Quartalsvergleich um 0,7 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten waren für die Monate April bis Juni im Schnitt nur von einem Anstieg der Wirtschaftsleistung um 0,6 Prozent ausgegangen, nachdem Spaniens Wirtschaft zu Beginn des Jahres bereits 0,6 Prozent gewachsen war.

