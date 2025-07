Oliver Bolwerk und Sabrina Unger werden am 01.08.2025 Geschäftsführer der HUK-COBURG-Assistance GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Bolwerk wird das operative Geschäft verantworten, während Unger die kaufmännische Geschäftsführung übernimmt. Sie folgen auf Frank Buchholz und Christian Pees. Die HUK-COBURG-Assistance GmbH, die 24-Stunden-Notrufzentrale der HUK-COBURG, mit Sitz in Frankfurt am Main hat eine neue Geschäftsführung: Ab 01.08.2025 übernehmen Oliver Bolwerk und Sabrina Unger das Amt.Der ...

